Avustralya, AUKUS için Henderson'da 12 milyar Avustralya doları yatırım yapacak

Yayın Tarihi: 14.09.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 20:36
Avustralya, Henderson'da AUKUS kapsamlı "birinci sınıf" savunma tesisi inşa edecek

12 milyar Avustralya doları kenetlenme istasyonuna ayrıldı

Avustralya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre hükümet, "nükleer denizaltı ittifakı" AUKUS kapsamında Perth kentindeki Henderson bölgesinde yer alan tersane bünyesinde 12 milyar Avustralya doları tutarında bir fon ayırdı.

Açıklamada, bu fonun Avustralya Savunma Kuvvetleri için gemi ve nükleer güçle çalışan denizaltılar için bir kenetlenme istasyonunun inşasında kullanılacağı belirtildi. Bakanlık, tesisin Virginia sınıfı denizaltıya hazırlık açısından kritik olduğunu ve bu denizaltıların Avustralya'ya 2030'un başında teslim edilmesine yönelik çalışmaları destekleyeceğini vurguladı.

Kurum, "Henderson Savunma Bölgesi" adı verilen tesis için önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 25 milyar dolar harcama yapılmasının beklendiğini açıkladı.

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, basına yaptığı açıklamada: "Denizaltıların bakımı açısından bu bir AUKUS tesisi olacak. Nihayetinde, ABD'nin denizaltılarını nerede muhafaza edeceği ABD'nin meselesidir. Ancak biz kesinlikle bunun (ABD için) müsait bir tesis olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Öte yandan Australian gazetesinin ağustosta yayımladığı bir iddiaya göre ABD, Avustralya'dan savunma harcamalarını GSYİH'nin %3,5'ine çıkarmasını talep etmişti. Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers bu yıl ülkenin savunma harcamalarının yaklaşık 59 milyar dolar olacağını ve bunun GSYİH'nin yalnızca %2'sine denk geldiğini açıklamıştı.

AUKUS anlaşmasının kapsamı

AUKUS, ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferiyle Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu kurmasını hedefleyen bir anlaşma olup Eylül 2021'de imzalanmıştı. Anlaşma uyarınca Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde nükleer enerjiyle çalışan en az 8 denizaltı inşa edilmesi planlanıyor.

Anlaşmada Çin'in adı anılmasa da üç ülkenin "artan bölgesel güvenlik endişeleri" vurgusu, işbirliğinin Pekin'in bölgedeki askeri gücünü dengelemeye yönelik olduğu yorumlarına yol açtı. Ayrıca ABD, haziranda önceki liderlerin döneminde imzalanan milyarlarca dolarlık anlaşmaları "Önce Amerika" politikası kapsamında detaylı şekilde gözden geçireceğini duyurmuştu.

Hükümetin duyurduğu fon ve planlanan yatırımlar, Avustralya'nın bölgesel savunma altyapısını güçlendirme çabalarının somut bir adımı olarak değerlendiriliyor.

