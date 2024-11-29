Avustralya Başbakanı, Çocukların Güvenliği İçin Sosyal Medya Şirketlerini Uyardı

Başbakan Albanese'den Sosyal Medya Uyarısı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medya platformlarını çocukların güvenliğinin birincil öncelik olması konusunda sorumlu olmaya çağırdı. Canberra'da düzenlenen basın toplantısında, sosyal medya şirketlerinin kullanıcılarına makul alternatifler sunması gerektiğini ifade etti.

16 Yaş Altı Çocuklar İçin Sosyal Medya Kısıtlaması

Albanese, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan tasarının Senato'dan geçmesinin ardından, sosyal medya şirketlerinin çocukların güvenliğini sağlamada sosyal bir sorumluluğu bulunduğunu belirtti. Yeni yasanın çocukları çevrim içi ortamda güvende tutmayı amaçladığını vurguladı ve "Çocuklarımızın çocukluklarını yaşamalarını istiyoruz; ebeveynlerin de onların yanlarında olduğunu bilmelerini sağlamalıyız" dedi.

Yasa Tasarısının Son Durumu

Avustralya Senatosu, yılın son oturumunda 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan yasa tasarısını 19'a karşı 34 oyla kabul etti. Senatoda yapılan ufak değişikliklerin ardından tasarının Temsilciler Meclisi'nde tekrar onaylanması bekleniyor. Bu yasa, dünyada bir ilk olarak kabul ediliyor ve yürürlüğe girmeden önce sosyal medyayla ilgili düzenlemeleri yapmak üzere sosyal medya şirketlerine 12 ay süre tanınıyor.

Bu süreçte Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X gibi platformlar, 16 yaşından küçük çocukların erişimini engellemek için gerekli düzenlemeleri yapmazlarsa 33 milyon dolar kadar para cezasıyla karşılaşabilir.

Bazı mesajlaşma servisleri, WhatsApp ve video platformu YouTube gibi hizmetler bu yasal düzenlemeden muaf tutulabilir. Ayrıca, kurallara uymayan gençler veya ebeveynleri için herhangi bir ceza öngörülmüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.