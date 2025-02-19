Avustralya'da 157 Yalancı Katil Balina Karaya Vurdu

Tazmanya'da karaya vuran 157 yalancı katil balinadan 90'ı hayatta; ötanazi kararı alındı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:22
Avustralya'da 157 Yalancı Katil Balina Karaya Vurdu

Avustralya'da 157 Yalancı Katil Balina Karaya Vurdu

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde, 157 yalancı katil balinanın karaya vurduğu bildirildi. Avustralya Doğal Kaynaklar ve Çevre Birimi, Tazmanya'nın kuzeybatısındaki bir sahilde bu balinaları bulduğunu açıkladı.

Yetkililer, 24 ila 48 saat önce kıyıya vuran balinaları kurtarmak için büyük çaba harcandığını ancak koşulların kurtarma çalışmaları için uygun olmadığını belirtti. Kıyıya vuran balinaların bulunduğu sahile iş makineleri ve ekipmanın girememesi nedeniyle kurtarma çabalarının zorlaştığı ifade edildi.

Balinaları kurtarma girişimleri sonuç vermediği için yetkililer, hayvanların acı çekmemeleri adına ötanazi yapılacağını duyurdu. Halen hayatta olan balinaların sayısının ise 90 civarında olduğu tahmin ediliyor.

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