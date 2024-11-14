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Avustralya'da Adana Kebabı'nın Lezzeti: Ali Bingöl Sertifika Aldı

69 yaşındaki Ali Bingöl, Avustralya'da Adana kebabının ustalığını öğrendi ve sertifika aldı, kebap lezzetini ülkesine taşıyacak.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:41
Avustralya'da Adana Kebabı'nın Lezzeti: Ali Bingöl Sertifika Aldı

Adana Kebabının Ustası Ali Bingöl'ü Tanıyın

69 yaşındaki Ali Bingöl, Avustralya'da< Adana kebabı lezzetini taçlandıracak. "15. Tescilli Adana Kebabı Eğitimi"ni başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan Bingöl, kebap sanatını en iyi şekilde sunmaya hazırlanıyor.

Melbourne'den Adana'ya Ulaşan Bir Yolculuk

24 yaşında Adana'dan Avustralya'ya göç eden Bingöl, Melbourne’de kebap eğitimi almak üzere Adana Ticaret Odasına başvurdu. Bu talep üzerine Adana’ya dönerek, Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası işbirliğiyle düzenlenen eğitime katıldı.

Tescilli Kebabın Püf Noktaları

Bingöl, burada etin hazırlanması, şişe saplanması, pişirilmesi ve sunumunu uygulamalı olarak öğrendi. Sertifika alan 50 kursiyerden biri olarak, bu lezzetin gerçek yüzünü Avustralya'ya taşımayı hedefliyor.

Avustralya'da Adana Kebabı Yerine Köfte Mi?

Aynı zamanda, Bingöl, Avustralya'da döner dükkanlarıyla iş hayatına başlamış ancak kebap sektöründe de ilerlemeyi hedefliyor. "Adana kebabı yapan arkadaşlar çok, fakat hiçbiri kebap yapmıyor, köfte yapıyor" diyen Bingöl, gerçek Adana kebabını Avustralya'ya tanıtmak istiyor.

Kültürel Zenginlik ve Ticari Hedefler

Avustralyalıların farklı kültürlerden gelen yemeklere ilgi duymasını fırsat olarak gören Bingöl, "Gerçek bir Adana kebabı yapalım, köfteyi Adana kebabı olarak tanıtmayalım" şeklinde konuştu. Hazır şişlenmiş Adana kebabını, marketlerde satışa sunarak insanların evlerinde de bu lezzeti tatmalarını sağlayacaklarını belirtti.

Bingöl, Avustralya'da kebap kokularının bahçelerde yankı bulduğunu dile getirerek, "Ticari açıdan da iyi olacağını düşünüyoruz" dedi. Avustralya’da Adana kebabı lezzetinin yayılmasını sağlayacak olan Bingöl, mutluluğu ve heyecanı bir arada yaşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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