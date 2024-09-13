Avustralya'da Demans Vakalarında Büyük Artış Bekleniyor

2058 yılına kadar Avustralya'da demans hastası sayısının 850 bine ulaşması öngörülüyor. Uzmanlar acil önlemler alınması gerektiğinin altını çiziyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 14:53
Avustralya'da Demans Vakalarında Büyük Artış Bekleniyor

Demans Vakaları Avustralya'da Çarpıcı Bir Şekilde Artacak

Avustralya'da demans vakalarının sayısının 2058 yılına kadar iki katından fazla artacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin, Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsü (AIHW) tarafından yayımlanan bir raporda yer aldı.

Mevcut Durum ve Gelecek Tahminleri

2023 itibarıyla ülkede yaklaşık 412 bin demans hastası bulunduğu belirtilirken, bu sayının 2058'de 850 bine ulaşması bekleniyor. Raporda, "Avustralya'nın nüfusunun artması ve yaşlanmasıyla, demans hastalarının sayısının da artması öngörülüyor." ifadesine yer verildi.

Uzman Görüşleri

Konunun uzmanı David Sykes, demans ile mücadelede ilk adımın riskleri azaltmak olduğunu vurguladı. Sykes, "Demansla yaşayan ve sayıları giderek artan insanlar için gerekli hizmetler ve destekle ilgili etkili politikaların oluşturulması için bir eylem planına acilen ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

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