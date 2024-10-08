Avustralya'da Filistin Destekçileri Yaptırım Talep Etti

Filistin Destekçileri Canberra'da Toplandı

Avustralya'nın başkenti Canberra'da, Gazze ve Lübnan'da meydana gelen olaylar sebebiyle Filistin destekçileri, hükümetin İsrail'e yaptırım uygulaması yönünde gösteri düzenledi.

Yerli Liderler ve Akademisyenler Bir Araya Geldi

Yaklaşık 150 kişilik kalabalık, Parlamento Binası önünde toplandı; bu kalabalık arasında yerel liderler, senatörler ve akademisyenler de yer aldı. Protestocular, Gazze'de yaşanan "adaletsizliğe" son verilmesini talep etti.

Yeşiller Partisi'nden Çağrı

Yeşiller Partisi Senatörü David Shoebridge, protestoya katılanları, Gazze ve Lübnan'daki halkın maruz kaldığı duruma dikkat çekmek için teşekkür etti. Shoebridge, Canberra hükümetine "şiddetteki suç ortaklığına" son verme çağrısında bulundu.

Geçmişteki Protestolar ve Artan Destek

Avustralya genelinde, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yıldönümünde birçok Filistin destekçisi etkinlikler düzenledi. Bu gösteriler, ülkede protestolara katılmamaları yönünde yapılan uyarılara rağmen, Sydney ve Melbourne gibi büyük şehirlerde gerçekleşti.