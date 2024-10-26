Avustralya'da İki Küçük Uçağın Çarpışması: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Avustralya'da Uçak Kazası

Avustralya'nın Sydney şehrinde, iki küçük uçağın havada çarpışması sonrasında, ormanlık alana düştüğü ve bu trajik olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililerden Açıklama

Bölge polisinin yaptığı açıklamada, uçakların çarpışmasının ardından düştüğü yerde kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma Başlatıldı

Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu (ATSB), kazanın nedenlerini belirlemek üzere derhal araştırmalara başladı. Bu tür kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin gözden geçirilmesi planlanıyor.