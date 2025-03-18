Avustralya'da Köpük ve Ölü Balık Alarmı: İki Plaj Kapatıldı

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde meydana gelen rahatsız edici bir olay sonrası, kıyıya vuran beyaz köpük ve ölü balıklar nedeniyle iki plaj kapatıldı.

Yetkililer, Adelaide kentindeki plajlarda onlarca ölü balık ve alışılmışın dışında bir kirli beyaz köpük tabakasının kıyıya vurduğunu bildirdi. Bu durum, bölgedeki sörfçüler arasında göz yanması, boğaz ağrısı ve öksürük gibi sağlık sorunlarına yol açtı.

Güney Avustralya Çevre Koruma Kurumu yetkilisi Sam Gaylard, yaşanan durumu “endişe verici” olarak tanımladı. Gaylard, olağandışı hava koşullarının neden olduğu mikroalg patlamalarının bu durumu tetiklediği ihtimalini değerlendirdiklerini ifade etti. “Yılın bu zamanında hava koşulları uygun olduğunda zaman zaman izole mikroalg patlamaları görüyoruz; ancak bu büyüklükte bir olay kesinlikle sıra dışı,” şeklinde konuştu.

Yetkililer, kıyıya vuran köpüklerden alınan örneklerin şu anda incelendiğini ve plajların en kısa sürede yeniden kullanıma açılması için çalışmalara başladıklarını açıkladı.