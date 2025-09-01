DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,19 -0,17%
ALTIN
4.587,69 -0,55%
BITCOIN
4.465.995,84 0,43%

Avustralya'dan Nauru'ya Mülteci Ödemesi: 408 Milyon Dolar İddiası

Başbakan Albanese, geri gönderilemeyen mültecileri kabul etmesi için Nauru'ya ödeme yapılacağını doğruladı; basında 408 milyon Avustralya doları rakamı yer aldı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 14:22
Avustralya'dan Nauru'ya Mülteci Ödemesi: 408 Milyon Dolar İddiası

Avustralya'dan Nauru'ya Mülteci Ödemesi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkede kalamayacak ancak gönderilemeyen sığınmacılar için Pasifik'teki Nauru Adası'na ödeme yapılacağını doğruladı. Avustralya basını, ödenecek miktarın 408 milyon Avustralya doları olduğunu yazdı.

Anlaşma ve hükümet açıklaması

Albanese, ABC News kanalına verdiği mülakatta ödemenin yapılacağını onaylasa da, söz konusu miktarı doğrudan açıklamadı. Basında yer alan rakamların "bir sır olmadığını" belirten Albanese, şu ifadeyi kullandı: "Geri gönderme hükümleri ve yükümlülüklerimiz nedeniyle (bu kişiler) geldikleri ülkeye geri gönderilemiyorlarsa onlara gidebilecekleri başka bir ülke bulmamız gerekiyor."

Yetkililer, anlaşmanın hedefinin geri gönderilemeyen kişilere alternatif yer bulunması olduğunu vurguluyor. Haberlere göre ödemeye ilişkin detaylar hükümet ve Nauru arasındaki mutabakatla şekilleniyor.

Nauru Gözaltı Merkezi ve eleştiriler

Nauru Gözaltı Merkezi, Manus Adası'ndaki merkez kapandıktan sonra Avustralya'nın tek açık deniz gözaltı merkezi oldu. Avustralya, adada daha önce "yasa dışı şekilde gözaltına aldığı" kişilere tazminat ödemek zorunda kaldı.

2021'de iki ülke arasında adada gözaltı merkezinin kalıcı olmasını taahhüt eden bir mutabakat imzalandı. Ayrıca Avustralya Yüksek Mahkemesi'nin 2023 kararında, Avustralya vatandaşı olmayan ve geri gönderilemeyen kişilerin süresiz gözaltına alınamayacağı hükme bağlandı.

İnsan hakları örgütleri, mültecilere yönelik muameleyi ve merkezlerdeki koşulları eleştirirken, Avustralya hükümeti uygulamanın tehlikeli deniz yolculuklarını önlemede etkili olduğunu savunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Triatlet Berkan Kobal bisiklet kazasında hayatını kaybetti
2
Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş
3
TCG İçel (F-518) Sefine Tersanesi'nde Denize İndirildi — MİLGEM İstif Sınıfı 8. Gemi
4
Beşiktaş'ta Çöpte Bulunan Bebek: Anne Elif A. Adliyeye Sevk Edildi
5
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
6
İzmir Çiğli'de silahlı saldırı: 6 şüpheli gözaltında
7
Binali Yıldırım: Adaletin Yükselmesi Türkiye'yi Daha Güvenilir Kılar — Erzincan Adli Yıl Açılışı

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu