Avustralya'dan Nauru'ya Mülteci Ödemesi: 408 Milyon Dolar İddiası

Avustralya'dan Nauru'ya Mülteci Ödemesi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkede kalamayacak ancak gönderilemeyen sığınmacılar için Pasifik'teki Nauru Adası'na ödeme yapılacağını doğruladı. Avustralya basını, ödenecek miktarın 408 milyon Avustralya doları olduğunu yazdı.

Anlaşma ve hükümet açıklaması

Albanese, ABC News kanalına verdiği mülakatta ödemenin yapılacağını onaylasa da, söz konusu miktarı doğrudan açıklamadı. Basında yer alan rakamların "bir sır olmadığını" belirten Albanese, şu ifadeyi kullandı: "Geri gönderme hükümleri ve yükümlülüklerimiz nedeniyle (bu kişiler) geldikleri ülkeye geri gönderilemiyorlarsa onlara gidebilecekleri başka bir ülke bulmamız gerekiyor."

Yetkililer, anlaşmanın hedefinin geri gönderilemeyen kişilere alternatif yer bulunması olduğunu vurguluyor. Haberlere göre ödemeye ilişkin detaylar hükümet ve Nauru arasındaki mutabakatla şekilleniyor.

Nauru Gözaltı Merkezi ve eleştiriler

Nauru Gözaltı Merkezi, Manus Adası'ndaki merkez kapandıktan sonra Avustralya'nın tek açık deniz gözaltı merkezi oldu. Avustralya, adada daha önce "yasa dışı şekilde gözaltına aldığı" kişilere tazminat ödemek zorunda kaldı.

2021'de iki ülke arasında adada gözaltı merkezinin kalıcı olmasını taahhüt eden bir mutabakat imzalandı. Ayrıca Avustralya Yüksek Mahkemesi'nin 2023 kararında, Avustralya vatandaşı olmayan ve geri gönderilemeyen kişilerin süresiz gözaltına alınamayacağı hükme bağlandı.

İnsan hakları örgütleri, mültecilere yönelik muameleyi ve merkezlerdeki koşulları eleştirirken, Avustralya hükümeti uygulamanın tehlikeli deniz yolculuklarını önlemede etkili olduğunu savunuyor.