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Avustralya'dan Trump'ın Filistin Planına Sert Tepki

Avustralya Maliye Bakanı Katy Gallagher, Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 11:58
Avustralya'dan Trump'ın Filistin Planına Sert Tepki

Avustralya'dan Trump'ın Filistin Planına Sert Tepki

Avustralya Maliye Bakanı Katy Gallagher, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri "zorla yerinden etme" planının uluslararası hukuka uygun olmadığını belirtti.

ABC News'e verdiği demeçte Gallagher, Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme yönündeki söylemlerine eleştiride bulundu.

Bu planın akabinde, Avustralya'nın iki devletli çözüme olan desteğini yineleyen Gallagher, uluslararası hukukun ihlal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Trump'ın Gazze Açıklamaları

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız" ifadelerini kullandı.

Trump, Gazze'nin "tamamen yerle bir olmuş bir yıkım alanı" olduğunu belirterek, buradaki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere inşa edilecek yeni yerleşim alanlarına gitmelerinin daha mantıklı olduğunu savundu.

Trump, "Oraya sahip olacağız ve sahadaki tehlikeli patlamamış bombalarla yanıcı maddelerin sökülmesinden sorumlu olacağız" şeklinde konuştu.

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