Avustralya Füze Üretiminde Yeni Hedefler Belirliyor

Avustralya'da Füze Üretiminde Yeni Plan

Avustralya, yerli savunma sanayisini güçlendirmek ve füze üretimini arttırmak adına önemli adımlar atmayı planlıyor. Avustralya Savunma Bakanlığı, 2024 Avustralya Güdümlü Silahlar ve Patlayıcı Mühimmat (GWEO) Planı'nı duyurdu.

10 Yıl İçinde Uzun Menzilli Kabiliyet Gelişimi

Açıklamada, bu planın, önümüzdeki 10 yıl içinde ülkede füze üretimini artırmayı amaçladığı ifade edildi. Hükümetin bu projeye 10-14 milyar dolarlık yatırım yapacağı belirtilerek, yerli savunma sanayisini daha da güçlendirmek için çalışmalara devam edileceği vurgulandı.

Bakın Kimler Ne Dedi?

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, bu planın, Başbakan Anthony Albanese'in, vatandaşların güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını gösterdiğini belirtti. Marles, Avustralya Savunma Kuvvetleri'nin uzun menzilli vuruş kapasitesini genişletmek için önemli ilerlemeler kaydettiğini de açıkladı.

Öte yandan, Savunma Sanayisi Bakanı Pat Conroy, Canberra'daki Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin artan füze talebinin, ABD ile Çin arasındaki rekabet ile bağlantılı olduğunu ifade etti. Conroy, Hint-Pasifik bölgesindeki rekabetin en keskin haline geldiğini ve füze teknolojisinin hassas güdüm kabiliyetleri ile geliştiğini vurguladı.

Güvenlik ve Caydırıcılık

Conroy, "Füzelerin yalnızca oluşturduğu hasar değil, aynı zamanda caydırıcılık özelliği de var," diyerek, Avustralya'nın bu vesileyle bölgesel güvenliğe katkıda bulunabileceğini belirtti.