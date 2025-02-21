Avustralya, Havayolu Şirketlerini Çin Savaş Gemilerine Karşı Uyardı

Avustralya'dan Havayolu Şirketlerine Önemli Uyarı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, hava yolu şirketlerine Tasman Denizi'nde tatbikat yapan Çin savaş gemileri konusunda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Wong'un uyarısı, ABC News'un haberine göre, bu gemilerin Avustralya'nın doğu kıyısı açıklarında gerçekleştirdiği tatbikat sonrasında geldi.

Tatbikatlar ve Hava Yolu Değişiklikleri

Wong, tatbikatların yapıldığı bölgedeki gemi ve uçaklara yönelik tavsiyelerde bulunulmasının normal bir uygulama olduğunu vurgulayarak, bazı hava yolu şirketlerinin rotasını değiştirdiğini ifade etti.

Çin Gemilerinin Tatbikatı Tartışmalı

Çin savaş gemilerinin, Sydney'in yaklaşık 340 deniz mili güneydoğusundaki uluslararası sularda, gerçek mermi kullanarak tatbikat gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Wong, özellikle gerçek mühimmatlı deniz tatbikatları için Çin ile bildirim ve şeffaflık konuları üzerine istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Pilotlardan Güvenlik Uyarısı

Avustralya ve Uluslararası Pilotlar Birliği Başkan Yardımcısı Kaptan Steve Cornell, Çin savaş gemilerinin bu bölgede bulunmasının alışılmadık bir durum olduğunu belirterek, pilotların askeri tatbikatlar, roket fırlatmalar, uzay enkazı ve volkanik patlamalar gibi olaylar dolayısıyla güvenli seyrüseferin engelleri ile sıkça karşı karşıya kaldığını ifade etti.