Avustralya: İsrail'in Filistin diplomatlarının vize iptali 'haksız'

Avustralya'dan tepki

Avustralya Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail'deki oturum vizelerinin Tel Aviv yönetimi tarafından iptal edilmesi kararına tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, "Bu, Avustralya'nın Filistin'i tanıma kararının ardından gelen haksız bir tepkidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, diyalog ve diplomasiye en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uluslararası barış çabalarını baltaladığı vurgulandı. Avustralya'nın Gazze'de ateşkesin sağlanmasını ve iki devletli çözümü desteklemeye devam edeceği belirtildi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacaklarını daha önce açıklamıştı.

İki ülkenin karşılıklı vize iptalleri

Öte yandan, Avustralya dün İsrail'deki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi üyesi Simcha Rothman'ın vizesini, "ayrılığa yol açan kişilerin" ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etti ve ülkeye seyahatinin 3 yıl süreyle yasaklandığını doğruladı.

Rothman'ın vizesinin iptalinin ardından Tel Aviv yönetimi aynı gün içinde, Avustralya'nın işgal altındaki Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail'deki oturum vizelerini iptal etme kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, kararın Canberra yönetiminin "Filistin devletini" tanıma kararı alması ve aralarında Rothman ile eski İçişleri Bakanı Ayelet Shaked'in bulunduğu bir grup İsraillinin vizesinin iptal edilmesinin ardından geldiğini belirtmişti.

Rothman daha önce Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi fikrini savunmuş ve bölgedeki insanların aç bırakıldığı gerçeğini reddetmişti.