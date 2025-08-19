DOLAR
40,85 -0,01%
EURO
47,79 -0,08%
ALTIN
4.389,65 -0,21%
BITCOIN
4.684.661,01 1,38%

Avustralya: İsrail'in Filistin diplomatlarının vize iptali 'haksız'

Avustralya, Filistin'i tanıma kararı sonrası İsrail'in Filistin diplomatlarının vizelerini 'haksız' buldu; iki ülke arasında karşılıklı vize iptalleri yaşandı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 10:28
Avustralya: İsrail'in Filistin diplomatlarının vize iptali 'haksız'

Avustralya: İsrail'in Filistin diplomatlarının vize iptali 'haksız'

Avustralya'dan tepki

Avustralya Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail'deki oturum vizelerinin Tel Aviv yönetimi tarafından iptal edilmesi kararına tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, "Bu, Avustralya'nın Filistin'i tanıma kararının ardından gelen haksız bir tepkidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, diyalog ve diplomasiye en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uluslararası barış çabalarını baltaladığı vurgulandı. Avustralya'nın Gazze'de ateşkesin sağlanmasını ve iki devletli çözümü desteklemeye devam edeceği belirtildi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacaklarını daha önce açıklamıştı.

İki ülkenin karşılıklı vize iptalleri

Öte yandan, Avustralya dün İsrail'deki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi üyesi Simcha Rothman'ın vizesini, "ayrılığa yol açan kişilerin" ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etti ve ülkeye seyahatinin 3 yıl süreyle yasaklandığını doğruladı.

Rothman'ın vizesinin iptalinin ardından Tel Aviv yönetimi aynı gün içinde, Avustralya'nın işgal altındaki Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail'deki oturum vizelerini iptal etme kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, kararın Canberra yönetiminin "Filistin devletini" tanıma kararı alması ve aralarında Rothman ile eski İçişleri Bakanı Ayelet Shaked'in bulunduğu bir grup İsraillinin vizesinin iptal edilmesinin ardından geldiğini belirtmişti.

Rothman daha önce Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi fikrini savunmuş ve bölgedeki insanların aç bırakıldığı gerçeğini reddetmişti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek
2
Adana'da 53,7 Gram Kokain Ele Geçen Zanlı Tutuklandı
3
WSJ: Zelenskiy, Trump Görüşmesinde Toprak Değişimini Doğrudan Reddetmedi
4
Ankara'da 26 katlı yangın iddianamesi: 13 şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
5
İşiba Şigeru: Japonya, Ukrayna'ya Güvenlik Garantilerinde 'Uygun Şekilde' Rol Alacak
6
Edirne'de Meriç Nehri'nde 2,5 m ve 100 kg'lık yayın yakalandı
7
Adana'da 27 Sahte Araç Plakası Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme