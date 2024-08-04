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Avustralya, Lübnan'daki Vatandaşlarını Terk Etmeye Davet Ediyor

Penny Wong, Lübnan'da bulunan Avustralyalıları acil olarak ülkeyi terk etmeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 14:44
Avustralya, Lübnan'daki Vatandaşlarını Terk Etmeye Davet Ediyor

Avustralya'dan Lübnan Uyarısı

Avustralya, vatandaşlarına Lübnan'ı acilen terk etmeleri konusunda bir çağrıda bulundu. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, bu uyarıyı sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Ticari Uçuşlar Devam Ediyor

Penny Wong, Lübnan'daki Avustralyalıların, hala ticari uçuşların mevcut olduğunu belirterek derhal ülkeden ayrılmalarını önerdi. "Lübnan'daki Avustralyalılar, mevcut uçuş seçeneklerini değerlendirerek bir an önce ayrılmalı" dedi.

Ayrılmak İçin Farklı Seçenekler

Bakan Wong, doğrudan uçuş seferleri olmasa bile, Lübnan'dan çıkmak için her türlü seçeneği göz önünde bulundurmaları gerektiğini vurguladı.

Önceki Seyahat Uyarıları

Wong, 31 Temmuz'da Lübnan'a seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarını uyarmış ve bu ülkede bulunan Avustralyalılara da belli koşullar altında ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

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