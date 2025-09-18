Avustralya, Rus petrol gelirlerine darbe: Fiyat tavanı 47,60$ ve 95 'gölge filo' gemisi yaptırımda

Avustralya hükümeti, Rusya'nın petrol gelirlerini sınırlamak amacıyla yeni yaptırımlar açıkladı. Varil başına 60 dolardan 47,60 dolara indirilen fiyat tavanı ile birlikte, Rusya'ya ait 95 'gölge filo' gemisi yaptırım listesine alındı.

Fiyat tavanı düşürüldü

Avustralya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, deniz yoluyla taşınan ham petrol için uygulanan tavan fiyatın varil başına 47,60 dolar seviyesine çekildiği belirtildi. Açıklamada bu adımın, Rus ham petrolünün piyasa değerini düşürmeyi ve Moskova'nın savaş ekonomisinin petrol gelirlerinden mahrum bırakılmasını hedeflediği vurgulandı.

Gölge filoya yaptırım

Açıklamada, Rusya'nın uluslararası yaptırımları aşmak için kullandığı iddia edilen 'gölge filo'ya ilişkin olarak 95 geminin yaptırım listesine alındığı aktarıldı. Canberra hükümetinin Haziran 2025'ten bu yana yaptırım uyguladığı gemi sayısının 150'nin üzerine çıktığı kaydedildi.

Bununla birlikte, söz konusu filonun bayrak değiştirerek, takip sistemlerini devre dışı bırakarak ve yetersiz sigorta kapsamında faaliyet gösterdiği; bu nedenlerle uluslararası yaptırımları delme girişimlerinde bulunduğu ve çevre ile denizcilik güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğu belirtildi.

Hedef ve uluslararası çağrı

Bakanlık bildirisinde kararın amacına ilişkin şu ifadeye yer verildi: "Rusya'nın işgalini finanse etme kabiliyetini zayıflatmak için petrol gelirlerinin kısıtlanmasını da kapsayan kararlı ve eşgüdümlü adımlar atmayı sürdüreceğiz."

Açıklamada ayrıca Rusya'ya savaşı derhal sona erdirme ve yasa dışı ilhak ettiği topraklardan çekilme çağrısı yapıldığı, Ukrayna için kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın desteklenmeye devam edileceği vurgulandı.