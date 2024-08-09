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Avustralya ve Kanada Askeri İşbirliğini Güçlendiriyor

Avustralya ve Kanada, askeri işbirliğini artırma kararı aldı ve önemli güvenlik meselelerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:25
Avustralya ve Kanada Askeri İşbirliğini Güçlendiriyor

Avustralya ve Kanada'dan Önemli Askeri Anlaşma

Avustralya ile Kanada, askeri ve savunma alanındaki işbirliklerini güçlendirmek amacıyla yeni adımlar atacaklarını duyurdu. Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ortak açıklamaya göre, Bill Blair, Kanada Savunma Bakanı ile Richard Marles, Avustralya Savunma Bakanı, Vancouver'da gerçekleştirilen bir görüşme ile bu hususta anlaşmaya vardı.

Beş Göz İttifakı Üzerinde Duruldu

Toplantıda, her iki bakan da mevcut savunma ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Beş Göz olarak bilinen istihbarat işbirliğine bağlı kalınması gerektiği hususunda fikir birliğine vardı. Ayrıca, askeri ve savunma alanındaki işbirliklerini artırmak için mevcut engellerin azaltılmasının yollarını araştıracaklarını belirttiler.

Küresel Güvenlik Meseleleri Gündemde

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi ise küresel güvenlik meseleleri oldu. Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze'de acil ateşkes çağrısı ve Çin'in Güney Çin Denizi'nde dikkat çeken faaliyetleri gibi konular ele alındı. Taraflar, uluslararası hukuka bağlı kalarak barışçıl ve istikrarlı bir bölge oluşturulmasını desteklediklerini ifade etti.

Tatbikatlara Katılım Beklentisi

Ayrıca, Avustralya, Kanada'nın gelecek ay düzenlenecek Kakadu ve 2025'te planlanan Talisman Sabre tatbikatlarına katılmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

1946'da ABD ve İngiltere arasında imzalanan, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın dahil olduğu ve UKUSA olarak bilinen 'elektronik istihbarat' ittifakı, günümüzde Beş Göz olarak anılmaktadır.

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