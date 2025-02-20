Avustralya ve Yeni Zelanda'dan Çin Savaş Gemilerine Yakın Takip

Avustralya, doğu açıklarında görülen Çin savaş gemilerini izlemek için Yeni Zelanda ile işbirliği yaptıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 12:10
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan Çin Savaş Gemilerine Yakın Takip

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın Ortak İzleme Çabaları

Avustralya, kıtanın doğu açıklarında tespit edilen Çin'e ait savaş gemilerini izlemek amacıyla Yeni Zelanda ile işbirliği yaptığını duyurdu. Avustralya Yayın Kuruluşu'nun (ABC) haberine göre, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, bu durumla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Çin Deniz Görev Gücünün Tespiti

Marles, Avustralya'nın doğu açıklarında, savaş gemileri de dahil olmak üzere bir Çin deniz görev gücünün görüldüğünü bildirdi. Avustralya'nın deniz ve hava güçlerinin, bu gemileri izlemek için Yeni Zelanda ordusu ile coordinated hareket ettiğini vurguladı.

Uluslararası Hukuk Çerçevesinde İşlemler

Marles, Çin'in "uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini" ve Avustralya'nın kara sularına girmediğini söyleyerek, "Bulundukları yerde olmaya hakları var," dedi. Bununla birlikte, Avustralya'nın dikkatli olma hakkına sahip olduğunu ve görev gücünün faaliyetlerini çok yakından izlediklerini belirtti.

Gelecek Analizleri ve Yeni Zelanda'nın Durumu

Bakan Marles, Çin'in görev gücünün bu görevinin sona ermesinin ardından, Çinlilerin bu süreçte "neyi başarmaya çalıştıklarına" dair bir değerlendirme yapılacağını da sözlerine ekledi. Yeni Zelanda Savunma Bakanı Judith Collins ise açıklamasında, Avustralya ile koordinasyon içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Çin hükümeti tarafından bu görev grubunun neden bölgemize konuşlandırıldığı ve gelecek planlarının ne olduğu konusunda bilgilendirilmedik," ifadelerini kullandı.

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