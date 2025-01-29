Avustralyalı Asker Oscar Jenkins Hayatta: Rusya'dan Teyit Geldi

Avustralyalı Asker Oscar Jenkins'in Hayatta Olduğu Teyit Edildi

Avustralya hükümeti, Ukrayna için savaşırken Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen Avustralyalı asker Oscar Jenkins'in hayatta olduğunu duyurdu.

9 News'ün haberine göre, Dışişleri Bakanı Penny Wong, Jenkins'in durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Wong, Jenkins'in hayatta olduğu ve gözaltında tutulduğuna dair Rusya'dan teyit aldıklarını bildirdi. Dışişleri Bakanı, "Savaş esiri Jenkins'e ilişkin derin endişelerimiz sürmektedir." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Jenkins'e uluslararası insancıl hukuka uygun muamele etmekle yükümlü olduğunu vurgulayan Wong, "Eğer Rusya, Jenkins'e uluslararası hukuk kapsamında hakkı olan korumayı sağlamazsa bizim yanıtımız net olacaktır." dedi.

Başbakan Anthony Albanese, ABC News'e yaptığı açıklamada, Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı aracılığıyla aldıkları bilginin acilen teyit edilmesini beklediklerini ifade etti. Oscar Jenkins'in esir alındıktan kısa süre sonra Rus ordusu tarafından 15 Ocak'ta öldürüldüğü iddia edilmişti.