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Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Aşırı Sağcı Kickl ile Görüşecek

Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, hükümet kurma süreci kapsamında FPÖ lideri Kickl ile yarın bir araya gelecek.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 18:08
Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Aşırı Sağcı Kickl ile Görüşecek

Nehammer'in İstifası ve Koalisyon Görüşmeleri

Avusturya’da Başbakan Karl Nehammer, istifasını duyurdu ve 2 ayı aşkın bir süredir devam eden koalisyon görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl ile yarın görüşeceğini açıkladı.

Koalisyon Kurma Yetkisi

Nehammer’in hükümet kurma görevini iade etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Van der Bellen, ülkedeki siyasi durumu değerlendirdi. 29 Eylül 2024'teki genel seçimler sonrasında, meclise girmeyi başaran diğer partilerin aşırı sağcılarla koalisyon kurmak istemediğini belirterek, FPÖ’ye hükümet kurma yetkisi vermemesi nedeniyle aşırı sağcıların dışlandığını hatırlattı.

FPÖ ile Görüşme ve Gelecek Gelişmeler

Avusturya'da siyasi durumu görüşmek üzere yarın FPÖ Genel Başkanı Kickl ile bir araya geleceğini ifade eden Van der Bellen, ardından yeni gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağını kaydetti. Ayrıca, demokratik değerlere bağlılık vurgusu yaparak, güçler ayrımı, insan hakları ve azınlık hakları gibi önemli kazanımların korunmasının gerekliliğine dikkat çekti.

ÖVP'deki Değişiklikler

Bu arada, ÖVP Genel Başkanlığından istifa eden Karl Nehammer’in yerine geçici olarak parti genel sekreteri Christian Stocker getirileceği duyuruldu.

Koalisyon Görüşmelerinin Durumu

29 Eylül 2024 genel seçimleri sonrası, ÖVP ve SPÖ arasında 25 Ekim’de başlayan koalisyon görüşmeleri, liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ile pekişmişti. Ancak 3 Ocak’ta NEOS’un görüşmelerden çekilmesiyle durum sarsıldı ve ardından ÖVP-SPÖ koalisyon görüşmeleri de tamamen sona erdi.

Uzmanlar, Nehammer’in istifası durumunda, FPÖ-ÖVP koalisyonu için engelin kalmayacağı yorumlarını yapıyor.

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