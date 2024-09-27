Avusturya'da Aşırı Sağcı Parti Seçim Mitingi Düzenledi

Avusturya’da Seçim Öncesi Kritik Miting

Avusturya, 29 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek genel seçimlere hazırlanırken, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), başkent Viyana'da son mitingini düzenledi.

Tarihi Aziz Stefan Meydanı’nda Seslendiler

FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl tarafından yönetilen miting, başkentin en sembolik noktalarından biri olan Aziz Stefan Meydanı’nda gerçekleşti. Kickl, burada yaptığı konuşmada, bu seçimin tarihi bir önem taşıdığını ve aşırı sağcı partinin birinci olma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

Güvenlik Önlemleri ve Projeste Tepkiler

Miting boyunca güvenlik güçleri geniş önlemler aldı. Bununla birlikte, FPÖ karşıtı gruplar da alanı terk etmedi ve protesto gösterileri düzenledi. "Naziler Dışarı" ve "FPÖ’ye Hayır" yazılı pankartlar açan göstericiler, partinin bu alanda miting yapmasına sert bir şekilde tepki gösterdi.

Avusturya'da 29 Eylül Pazar yapılacak genel seçim öncesi aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), başkent Viyana'da son seçim mitingini düzenledi. Başkentteki tarihi Aziz Stefan Meydanı'nda düzenlenen mitingde, aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl, taraftarlarına seslendi.

Avusturya'da 29 Eylül Pazar yapılacak genel seçim öncesi aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), başkent Viyana'da son seçim mitingini düzenledi. Başkentteki tarihi Aziz Stefan Meydanı'nda düzenlenen mitingde, aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl, taraftarlarına seslendi.

Avusturya'da 29 Eylül Pazar yapılacak genel seçim öncesi aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), başkent Viyana'da son seçim mitingini düzenledi. Başkentteki tarihi Aziz Stefan Meydanı'nda düzenlenen mitingde, aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl, taraftarlarına seslendi.

Avusturya'da 29 Eylül Pazar yapılacak genel seçim öncesi aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), başkent Viyana'da son seçim mitingini düzenledi. Başkentteki tarihi Aziz Stefan Meydanı'nda düzenlenen mitingde, aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl, taraftarlarına seslendi.

Avusturya'da 29 Eylül Pazar yapılacak genel seçim öncesi aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), başkent Viyana'da son seçim mitingini düzenledi. Başkentteki tarihi Aziz Stefan Meydanı'nda düzenlenen mitingde, aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl, taraftarlarına seslendi.

Avusturya'da 29 Eylül Pazar yapılacak genel seçim öncesi aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), başkent Viyana'da son seçim mitingini düzenledi. Başkentteki tarihi Aziz Stefan Meydanı'nda düzenlenen mitingde, aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl, taraftarlarına seslendi.

Avusturya'da 29 Eylül Pazar yapılacak genel seçim öncesi aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), başkent Viyana'da son seçim mitingini düzenledi. Başkentteki tarihi Aziz Stefan Meydanı'nda düzenlenen mitingde, aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl, taraftarlarına seslendi.

Avusturya'da 29 Eylül Pazar yapılacak genel seçim öncesi aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), başkent Viyana'da son seçim mitingini düzenledi. Başkentteki tarihi Aziz Stefan Meydanı'nda düzenlenen mitingde, aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl, taraftarlarına seslendi.

Avusturya'da 29 Eylül Pazar yapılacak genel seçim öncesi aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), başkent Viyana'da son seçim mitingini düzenledi. Başkentteki tarihi Aziz Stefan Meydanı'nda düzenlenen mitingde, aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl, taraftarlarına seslendi.

Avusturya'da 29 Eylül Pazar yapılacak genel seçim öncesi aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), başkent Viyana'da son seçim mitingini düzenledi. Başkentteki tarihi Aziz Stefan Meydanı'nda düzenlenen mitingde, aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl, taraftarlarına seslendi.

Avusturya'da 29 Eylül Pazar yapılacak genel seçim öncesi aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), başkent Viyana'da son seçim mitingini düzenledi. Başkentteki tarihi Aziz Stefan Meydanı'nda düzenlenen mitingde, aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl, taraftarlarına seslendi.

Avusturya'da 29 Eylül Pazar yapılacak genel seçim öncesi aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), başkent Viyana'da son seçim mitingini düzenledi. Başkentteki tarihi Aziz Stefan Meydanı'nda düzenlenen mitingde, aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl, taraftarlarına seslendi.

Avusturya'da 29 Eylül Pazar yapılacak genel seçim öncesi aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), başkent Viyana'da son seçim mitingini düzenledi. Başkentteki tarihi Aziz Stefan Meydanı'nda düzenlenen mitingde, aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl, taraftarlarına seslendi.

Avusturya'da 29 Eylül Pazar yapılacak genel seçim öncesi aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), başkent Viyana'da son seçim mitingini düzenledi. Başkentteki tarihi Aziz Stefan Meydanı'nda düzenlenen mitingde, aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl, taraftarlarına seslendi.