Niğde'de Tavuk Döner Şüphesi: 7 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Niğde'de tavuk döner sonrası 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Niğde'nin Edikli beldesinde dün faaliyet gösteren bir işletmeden satın alınan tavuk döneri tükettikten sonra 7 öğrenci rahatsızlanarak sağlık kuruluşuna başvurdu.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, döner tüketiminin ardından A.D. (11), M.A.D. (11), M.K. (12), Ç.İ. (12), Y.E.İ. (11), A.A. (14) ve A.B.A.'nın (10) Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne başvurduğu belirtildi. Çocukların gerekli tetkik ve tedavi süreçlerinin acil hekimleri tarafından hızla başlatıldığı, genel durumlarının iyi olduğu ve uygulanan tedavilerin ardından taburcu edildikleri bildirildi.

Valilik açıklaması ve denetimler

Niğde Valiliği yaptığı açıklamada, olayla ilgili adli mercilere gerekli bildirimin yapıldığı ve sürecin hukuki yönden incelendiğini duyurdu. Ayrıca dönerin temin edildiği işletmelerle ilgili bilgilerin ilgili birimlerce toplandığı, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince söz konusu işletmelerde numune alma, hijyen denetimi ve mevzuata uygunluk kontrollerinin başlatıldığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma ve gerekli incelemeler sürüyor.

