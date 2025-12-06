Kayseri'de 30 İşçi Tavuk Pilav Sonrası Hastaneye Kaldırıldı

Olayın Detayları

Kayseri'nin Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Erciyes Çelik Halat Fabrikası'nda akşam yemeğinde tavuk pilav yiyen 30 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize 19. Cadde'de bulunan fabrikada akşam yemeğinin ardından işçilerde bulantı ve kusma şikayetleri başladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yapılan kontrollerde fabrikada bulunan 30 işçide zehirlenme şüphesi tespit edildi.

Sağlık ekipleri fabrikadaki ilk müdahalenin ardından işçileri ambulanslarla kentteki farklı hastanelere sevk etti. Hastaneye sevk edilen 30 işçinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

