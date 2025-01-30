Avusturya'da Başörtüsü Yasağı Talebi: Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı'ndan Öneri

Johanna Mikl-Leitner'dan Başörtüsü Yasağı Talebi

Avusturya'nın Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Johanna Mikl-Leitner, federal yönetimin 10 yaş altı kız çocuklarına yönelik başörtüsü yasağı getirmesi gerektiğini belirtti.

Merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) üyesi olan Mikl-Leitner, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Eyalet Başkan Yardımcısı Udo Landbauer ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, eyalet içinde siyasal İslam'la mücadele kapsamında atılacak adımları açıkladı.

Yeni Uygulamalar ve Ceza Sistemleri

Mikl-Leitner, anaokulu ve ilkokul seviyesinde uyum sağlamak istemeyen aileler bulunduğunu ifade etti. Ayrıca bazı ebeveynlerin çocuklarını yüzme dersine göndermediğini ve el sıkmaktan kaçındığını vurguladı.

Yeni düzenlemeler kapsamında, anaokullarında zorunlu veli toplantıları yapılacağı, bu toplantılara katılmayan ailelerin 2,500 avroya kadar para cezasıyla karşılaşabileceği ve çocuklarının okulla ilişiğinin kesilebileceği belirtildi.

Dini ve Kültürel Değerlerin Vurgulanması

Mikl-Leitner, Avusturya’nın dini ve kültürel değerlerinin daha görünür kılınacağını belirtti. Okullarda haç sembolü kalmaya devam edecek ve Aziz Martin ile Noel Baba festivalleri düzenlenecektir. Ayrıca, kamu kuruluşlarında burka veya peçe giyilmesinin iş akdinin sonlandırılmasına gerekçe olacağını açıkladı.

Burka Yasağı ve Anayasa Mahkemesi Kararları

Avusturya'da Ocak 2017'den beri burka ve benzeri kıyafetler yasak. Ancak Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Mikl-Leitner'in bu konuyu tekrar gündeme getirmesi dikkat çekici. 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "İslam’a karşı mücadelede belirli önlemler alınması gerekiyor." demesi üzerine tepkiler almıştı.

Öte yandan, 2019 yılında ÖVP ve FPÖ koalisyon hükümeti tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı getirilmiş, 11 Aralık 2020 tarihinde Anayasa Mahkemesi bu yasağı eşitlik ve inanç özgürlüğü ile bağdaşmadığı gerekçesiyle iptal etmiştir.