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Avusturya'da Gazze'ye Yardım Şoku: Hukuki Mücadele Devam Ediyor

Rahma Austria, Gazze'ye 100’den fazla yardım tırı göndermesine rağmen hukuki baskılara maruz kalıyor. Başkan yardımcısı Batur, insanlık için mücadele ettiklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 11:35
Avusturya'da Gazze'ye Yardım Şoku: Hukuki Mücadele Devam Ediyor

Rahma Austria'nın Hukuki Mücadelesi Devam Ediyor

Avusturya’da, İsrail’in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılara rağmen Gazze’ye 100'ün üzerinde insani yardım tırı ulaştırmayı başaran nadir sivil toplum kuruluşlarından Rahma Austria, başkan yardımcısı Ömer Batur ile hukuki baskılar ve asılsız iddialar üzerine yürüttükleri mücadeleyi paylaştı.

20 Yıllık İnsani Yardım Geçmişi

Merkezi Viyana’da bulunan Rahma Austria, 20 yılı aşkın süredir dünyanın çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine yardım yapmaktadır. Özellikle Filistinli mültecilerin yaşadığı kamplarda kalıcı projeler gerçekleştiren kuruluş, son olarak Gazze’deki Hasta Dostları Hastanesi’nin onarımı için bir iftar programı düzenledi.

Asılsız Suçlamalara Karşı Anlatılanlar

Batur, 2020'deki "Operasyon Luxor" kapsamında, Müslüman aktivistlere yönelik baskınlarla birlikte kuruluşlarının da suçlandığını belirtti. Yürütülen davadan beraat ettiklerini açıklayan Batur, Graz Yüksek Mahkemesinin suçlamaların asılsız olduğunu duyurduğunu vurguladı.

İnsani Yardım Faaliyetlerine Saldırılar

7 Ekim’den itibaren Gazze’ye yardımlarını sürdürdüklerini ifade eden Batur, "100’ün üzerinde tır gönderdik. Ancak uluslararası baskılar ve siyasi figürlere yönelik etki yaratma çabaları nedeniyle tekrar soruşturmaya tabi tutulduk" dedi. "Banka hesaplarımız kapatıldı, bağışçılarımız sorgulandı," diye ekledi.

Dayanışmanın Bedeli ve Alınan Kararlar

Polisin, bağışçılara yapılan baskıyı eleştiren Batur, Avusturya'da daha önce hiçbir insani yardım kuruluşunun bu kadar ağır bir muamele görmediğini vurguladı. "Filistin halkıyla dayanışmamız bu baskıların ardındaki neden," diyen Batur, Graz Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın 1 Nisan'da sona erdiğini açıkladı.

Yardım Faaliyetlerine Devam Vurgusu

Batur, "Rahma Austria olarak insani yardım faaliyetlerimize devam edecek ve Gazze halkının yanında olacağız," diyerek destekçilerine teşekkür etti. "Bağışçılarımızın yardımlarını ulaştırmaya kararlıyız," diye ekledi.

Avusturya’da, İsrail’in 7 Ekim 2023'ten bu yana başlattığı yoğun saldırılara rağmen Gazze’ye...

Avusturya’da, İsrail’in 7 Ekim 2023'ten bu yana başlattığı yoğun saldırılara rağmen Gazze’ye 100’ün üzerinde insani yardım tırı ulaştırmayı başaran Avrupa’daki nadir sivil toplum kuruluşlarından Rahma Austria'nın başkan yardımcısı Ömer Batur, Filistin halkıyla dayanışma içinde oldukları için karşı karşıya kaldıkları hukuki baskıları ve haklarındaki asılsız iddialardan aklanma sürecini anlattı.

Avusturya’da, İsrail’in 7 Ekim 2023'ten bu yana başlattığı yoğun saldırılara rağmen Gazze’ye...

Avusturya’da, İsrail’in 7 Ekim 2023'ten bu yana başlattığı yoğun saldırılara rağmen Gazze’ye 100’ün üzerinde insani yardım tırı ulaştırmayı başaran Avrupa’daki nadir sivil toplum kuruluşlarından Rahma Austria'nın başkan yardımcısı Ömer Batur, Filistin halkıyla dayanışma içinde oldukları için karşı karşıya kaldıkları hukuki baskıları ve haklarındaki asılsız iddialardan aklanma sürecini anlattı.

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