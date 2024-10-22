Avusturya'da Hükümet Kurma Yetkisi FPÖ'ye Verilmedi

Avusturya’da Hükümet Kurma Süreci Başladı

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, 29 Eylül'de gerçekleşen seçimlerin ardından birinci olarak çıkan aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ile diğer siyasi partilerin koalisyon kurma isteksizliği nedeniyle hükümet kurma yetkisini Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer’e verdi.

Siyasi Çıkmaz ve Koalisyon Görüşmeleri

Seçimlerin üzerinden üç haftadan fazla bir süre geçmesine rağmen hükümet kurma sürecinin başlamaması, Cumhurbaşkanı Van der Bellen’i toplantılar yapmaya yöneltti. Üç büyük partinin temsilcileriyle görüşmeler sonrasında, hükümet koalisyonu için nihai kararını açıkladı.

FPÖ ile Koalisyon Kurma İsteği Yok

Van der Bellen, koalisyon kurma isteğinin olmamasını, FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl ile birlikte değerlendirdi. Kickl’ın başbakanlık görevini üstlenmeye hazır bir koalisyon ortağı bulamaması, bu durumu "siyasi bir çıkmaz" olarak tanımlamasına neden oldu.

Nedenler Açıklandı

Cumhurbaşkanı, ÖVP ve SPÖ ile yapılan görüşmelerde, FPÖ ile koalisyon kurmama nedenlerini sıraladı. Bunlar arasında liberal demokrasinin tehlikeye girmesi, yetersiz Avrupa Birliği yanlısı tutum ve ekonomik olumsuz etkiler bulundu. Ayrıca, Vladimir Putin’e olan yakınlık ve aşırı sağcıların ayrıştırıcı dili gibi nedenler de dile getirildi.

Yeni Bir Yol Gerekli

Bu koşullar altında, hükümetin kurulması için yeni bir strateji belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Van der Bellen, Nehammer’i SPÖ ile koalisyon görüşmeleri yapması için yetkilendirdi. İstikrarlı bir hükümetin oluşturulması için üçüncü bir partinin de dahil olabileceğini ifade etti.

Ciddi Sınamalar Bekleniyor

Van der Bellen, tarafların acilen bir araya gelerek üstesinden gelinmesi gereken ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.