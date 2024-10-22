DOLAR
34,23 0,06%
EURO
37,06 -0,06%
ALTIN
3.012,18 -0,61%
BITCOIN
2.292.902,51 1,06%

Avusturya'da Hükümet Kurma Yetkisi FPÖ'ye Verilmedi

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, FPÖ koalisyon kuramadığı için hükümet kurma yetkisini ÖVP'ye verdi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 15:14
Avusturya'da Hükümet Kurma Yetkisi FPÖ'ye Verilmedi

Avusturya’da Hükümet Kurma Süreci Başladı

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, 29 Eylül'de gerçekleşen seçimlerin ardından birinci olarak çıkan aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ile diğer siyasi partilerin koalisyon kurma isteksizliği nedeniyle hükümet kurma yetkisini Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer’e verdi.

Siyasi Çıkmaz ve Koalisyon Görüşmeleri

Seçimlerin üzerinden üç haftadan fazla bir süre geçmesine rağmen hükümet kurma sürecinin başlamaması, Cumhurbaşkanı Van der Bellen’i toplantılar yapmaya yöneltti. Üç büyük partinin temsilcileriyle görüşmeler sonrasında, hükümet koalisyonu için nihai kararını açıkladı.

FPÖ ile Koalisyon Kurma İsteği Yok

Van der Bellen, koalisyon kurma isteğinin olmamasını, FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl ile birlikte değerlendirdi. Kickl’ın başbakanlık görevini üstlenmeye hazır bir koalisyon ortağı bulamaması, bu durumu "siyasi bir çıkmaz" olarak tanımlamasına neden oldu.

Nedenler Açıklandı

Cumhurbaşkanı, ÖVP ve SPÖ ile yapılan görüşmelerde, FPÖ ile koalisyon kurmama nedenlerini sıraladı. Bunlar arasında liberal demokrasinin tehlikeye girmesi, yetersiz Avrupa Birliği yanlısı tutum ve ekonomik olumsuz etkiler bulundu. Ayrıca, Vladimir Putin’e olan yakınlık ve aşırı sağcıların ayrıştırıcı dili gibi nedenler de dile getirildi.

Yeni Bir Yol Gerekli

Bu koşullar altında, hükümetin kurulması için yeni bir strateji belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Van der Bellen, Nehammer’i SPÖ ile koalisyon görüşmeleri yapması için yetkilendirdi. İstikrarlı bir hükümetin oluşturulması için üçüncü bir partinin de dahil olabileceğini ifade etti.

Ciddi Sınamalar Bekleniyor

Van der Bellen, tarafların acilen bir araya gelerek üstesinden gelinmesi gereken ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ataşehir Belediyesi'nde Grev Kararı Alındı
2
Adana'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı
3
TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar
4
Kahverengi Kokarca Mücadelesi İçin Biyolojik Çözümler Öneriliyor
5
Özgür Özel'den Fetullah Gülen ve Yenidoğan Çetesi Açıklamaları
6
Milli Sporcu İlke Naz Hoş, Babasından Şikayetçi Oldu
7
DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç'tan Bahçeli'ye Tepki: Öcalan'ın Tecridi Kaldırılsın!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak