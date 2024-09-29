DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.245.330,25 -0,13%

Avusturya'da İlk Genel Seçim Sonuçları: Aşırı Sağcı FPÖ Önde

Avusturya'daki genel seçimlerde FPÖ, tarihsel bir başarı ile ilk kez liderlik pozisyonunda.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 18:32
Avusturya'da İlk Genel Seçim Sonuçları: Aşırı Sağcı FPÖ Önde

Avusturya Genel Seçimlerinde Tarihî Bir İlk

Son yapılan genel seçimlerin ilk sonuçlarına göre, Avusturya'daki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) seçimi önde götürüyor. Bu, partinin tarihindeki ilk genel seçimdeki önde gidişi olarak dikkat çekiyor.

Seçim Sonuçları ve Kamuoyuna Yansımaları

FPÖ, yüksek bir oy oranıyla öne geçerken, seçmenlerin gündemindeki konular arasında ekonomi ve güvenlik ön plana çıkıyor. Bu durum, Avusturya'daki siyasi iklimin değiştiğini gösteriyor.

Uzmanlar, FPÖ'nün bu başarıyla birlikte, Avusturya'nın siyasi yapısında önemli değişikliklerin olabileceğini öngörüyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem

NOW TV’nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor! Hayranları Şokta: Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu!

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Ekim 2024 Aylık Burç Yorumları! Ekim Ayında Köşeyi Dönecek 3 Burç Belli Oldu: Tüm Burçlar İçin Yeni Ay Enerjisi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avusturya Genel Seçimlerinde Aşırı Sağcı FPÖ Önde Görünüyor
2
Husiler, İsrail ile Uzun Süreli Savaş Açıklaması Yaptı
3
Turan Kışlakçı, Gazze'deki Direnişi Anlattı
4
Sudan'da Kolera Salgını Tehlikeli Boyutlara Ulaştı
5
Avusturya'da İlk Genel Seçim Sonuçları: Aşırı Sağcı FPÖ Önde
6
Polatlı'da Komşu Cinayeti: Bir Kadın Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralandı
7
Almanya'da İkamet İzni Olmayanlar İçin Gönderme İddiaları Yalanlandı

Emekliye Kötü Haber! Ocak 2025'te Maaşlar Düşecek: Yüzde 35 Oranında Düşüş

Ev Yapımı Mantı Tarifi: Geleneksel Lezzeti Sofranıza Taşıyın!

Ekim 2024 Aylık Burç Yorumları! Ekim Ayında Köşeyi Dönecek 3 Burç Belli Oldu: Tüm Burçlar İçin Yeni Ay Enerjisi!

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

2023 Model Renault Megane İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı: İhaleye Katılım Şartları ve Detaylar

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

NOW TV’nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor! Hayranları Şokta: Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu!

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem