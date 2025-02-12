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Avusturya'da Sağcı Koalisyonlar Başörtüsü Yasağında Uzlaştı

Avusturya'da sağcı partilerin koalisyon görüşmelerinde okullarda başörtüsü yasağı konusunda uzlaşı sağlandı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:28
Avusturya'da Sağcı Koalisyonlar Başörtüsü Yasağında Uzlaştı

Avusturya'da Koalisyon Görüşmelerinde İlk Uyum

Avusturya'da yapılan genel seçimlerin ardından, ilk iki koalisyon görüşmesi başarısızlıkla sonuçlansa da, ülkede sağcı partiler arasında önemli bir uzlaşma sağlandı. Okullarda 14 yaş altı kız çocuklarına yönelik başörtüsü yasağı konusunu gündeme getiren partiler, bu konuda ortak bir görüş oluşturdu.

Koalisyon Görüşmelerinin Detayları

Ülke genelindeki seçimlerin 29 Eylül 2024'te yapılması planlanmasına rağmen, henüz yeni bir hükümet kurulabilmiş değil. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ile merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) arasında devam eden koalisyon görüşmelerine dair hazırlanan hükümet programı taslağı, sızdırılan bilgiler doğrultusunda kapsamlı bir tartışmaya neden oldu.

Gizli olarak adlandırılan 233 sayfalık metinde, Uyum, Güvenlik ve Göç başlıkları altında Müslümanlara ilişkin kurum ve kuruluşlara baskıların artırılacağı belirtildi. Özellikle İslam derslerinin müfredatının ve öğretmenlerinin devlet tarafından belirlenmesi hedefleniyor.

Avusturya’da devlet tarafından tanınan 16 farklı din ve cemaat, okullarda verilen din derslerinin içeriklerini belirleme hakkına sahipken, bu düzenlemenin değişmesi planlanıyor. Ayrıca, başörtüsü bir baskı unsuru olarak tanımlanarak, kamuya ait alanlarda yasaklanması gerektiği vurgulandı.

Diğer Politika Konuları Üzerine Tartışmalar

Her iki sağcı parti, sosyal yardımların kesintiye uğratılması ve Türkiye’nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin sonlandırılması konularında hemfikir. Ancak, dış politikaya dair önemli görüş ayrılıkları mevcut. FPÖ’nün Rusya’ya dair yaklaşımları ve bakanlıkların paylaşımında olan farklılıklar, süreçte tıkanıklığa yol açmış durumda.

Gazze'de yaşanan olaylara atıfta bulunarak, avusturya basınında List Gaza'nın kapatılması gerektiği belirtilmişti. Koalisyon görüşmelerinin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile yapılacak görüşmeler sonrası hangi yönde ilerleyeceği merakla bekleniyor. 25 Ekim 2024'te merkez sağın liderliğiyle üç parti arasındaki görüşmelerde sağlanan başörtüsü yasağı konusunda mutabakat sağlanmıştı.

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