Avusturya'da Sel Felaketi: Bir İtfaiyeci Hayatını Kaybetti

Aşağı Avusturya'da meydana gelen şiddetli yağışlar sonrası bir itfaiyeci sel mücadelesinde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 16:17
Avusturya'da Sel Felaketi: Bir İtfaiyeci Hayatını Kaybetti

Avusturya'da Sel Felaketi Başladı

Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaletinde, son üç gündür etkili olan yoğun yağışlar sonucunda su baskınları ve sel felaketi yaşandı. Bu trajik olaylar sırasında, bir itfaiyecinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayın Detayları

Aşağı Avusturya Eyaleti İtfaiye Birimi'nden yapılan resmi açıklamada, sel felaketiyle mücadele eden itfaiyecinin aniden meydana gelen bir olayda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Eyaletten Açıklama

Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Johanna Mikl-Leitner, bu krizin öncekilerle kıyaslanamayacak büyüklükte olduğunu ifade ederek, bölgenin resmi olarak afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Mikl-Leitner, sel nedeniyle birçok alanda tahliye çalışmalarının sürdüğünü ve vatandaşların zor günler yaşadığını aktardı. Ayrıca, ülkenin diğer eyaletlerinden yardım talep ettiklerini de vurguladı.

Okullar Tatil Edildi

Sel felaketinin etkilediği bölgelerde, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, pazartesi günü için okulların tatil edildiğini duyurdu.

Viyana'daki Durum

Şiddetli yağışlar, başkent Viyana'da da etkisini gösterdi. Metro hatları, su baskınları nedeniyle sınırlı hizmet vermekte, bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanmakta ve Batı Otobanı güvenlik önlemleri gereği trafiğe kapatılmış durumda.

İLGİLİ HABERLER

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Saraybosna'da Uluslararası "Kutsal İşgal" Belgeseli Gösterimi
2
Şırnak'ta Taksi ve Hafif Ticari Araç Kazası: 4 Yaralı
3
Kassam Tugayları'ndan Husilere Dikkat Çeken Açıklama
4
Emlak Sektöründe Doğrulanmış İlan Dönemi Başladı
5
Sakarya'da Makarna Fabrikasında Patlama: 28 Yaralı
6
Erzincan'da Modifiye Araçlar Buluştu: İkinci Fuar Heyecanı
7
BAE ve Türkiye Arasındaki Kültürel Bağları Güçlendiren Festival Başladı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları