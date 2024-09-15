Avusturya'da Sel Felaketi: Bir İtfaiyeci Hayatını Kaybetti

Avusturya'da Sel Felaketi Başladı

Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaletinde, son üç gündür etkili olan yoğun yağışlar sonucunda su baskınları ve sel felaketi yaşandı. Bu trajik olaylar sırasında, bir itfaiyecinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayın Detayları

Aşağı Avusturya Eyaleti İtfaiye Birimi'nden yapılan resmi açıklamada, sel felaketiyle mücadele eden itfaiyecinin aniden meydana gelen bir olayda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Eyaletten Açıklama

Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Johanna Mikl-Leitner, bu krizin öncekilerle kıyaslanamayacak büyüklükte olduğunu ifade ederek, bölgenin resmi olarak afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Mikl-Leitner, sel nedeniyle birçok alanda tahliye çalışmalarının sürdüğünü ve vatandaşların zor günler yaşadığını aktardı. Ayrıca, ülkenin diğer eyaletlerinden yardım talep ettiklerini de vurguladı.

Okullar Tatil Edildi

Sel felaketinin etkilediği bölgelerde, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, pazartesi günü için okulların tatil edildiğini duyurdu.

Viyana'daki Durum

Şiddetli yağışlar, başkent Viyana'da da etkisini gösterdi. Metro hatları, su baskınları nedeniyle sınırlı hizmet vermekte, bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanmakta ve Batı Otobanı güvenlik önlemleri gereği trafiğe kapatılmış durumda.