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Avusturya'da Sel Tehlikesi: 24 Yerleşim Yeri Afet Bölgesi İlan Edildi

Aşırı yağışlar nedeniyle Aşağı Avusturya'da 24 yerleşim sel tehlikesi nedeniyle afet bölgesi haline getirildi. Tahliye hazırlıkları başladı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 18:21
Avusturya'da Sel Tehlikesi: 24 Yerleşim Yeri Afet Bölgesi İlan Edildi

Sel Tehlikesi Nedeniyle Afet Bölgesi İlanı

Avusturya'da dünden beri süregelen şiddetli yağışlar, özellikle Aşağı Avusturya eyaletinde 24 yerleşim yerinin afet bölgesi ilan edilmesine neden oldu. Hava şartlarının daha da kötüleşmesi bekleniyor.

Yetkililerden Açıklama

Aşağı Avusturya Eyalet Başkan Yardımcısı Stephan Pernkopf, basına yaptığı açıklamada, hava durumu tahminleri doğrultusunda belediye başkanlarının vatandaşları bilgilendirme ve olası tahliyeler için hazırlık içinde olduğunu belirtti.

Olası Tahliye Hazırlıkları

Afet bölgesi ilan edilen yerleşim yerlerinden bazıları arasında Zwettl, Horn, Krems ve Tulln bulunuyor. Yetkililer, özellikle yazlık olarak kullanılan alanlarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını ifade etti.

Baraj ve Nehir Uyarıları

Ottenstein Baraj Gölü’nün yüksek yağış nedeniyle taşma riski taşıdığına dikkat çeken yetkililer, Tuna ve İnn nehirlerinin taşmasını önlemek amacıyla güçlendirme çalışmalarının yapıldığını aktardı.

30 Yılda Bir Yaşanabilecek Sel Uyarısı

Uzmanlar, Tuna Nehri’nde 30 yılda bir yaşanabilecek bir sel felaketinin muhtemel olduğunu belirtti.

Kar Yağışı ve Otoyol Kapatmaları

Öte yandan, Salzburg, Karintiya ve Steiermark eyaletlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok otoyol trafiğe kapatıldı. Söz konusu güzergahlarda zincirli araç kullanma zorunluluğu getirildi.

Demiryollarına Etkisi

Demiryolu ulaşımında da aksaklıklar yaşanıyor. Avusturya Demiryolları, kar ve yoğun yağmur nedeniyle bazı seferlerin iki saat gecikmeli yapılabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Önemli Etkinliklerin İptali

Olumsuz hava şartları, spor ve müzik etkinliklerini de olumsuz etkiledi. Avusturya Bundesliga takımları Red Bull Salzburg ve Austria Klagenfurt arasındaki maç ertelendi. Ayrıca, Aşağı Avusturya'nın Wachau kentindeki büyük bir konser, potansiyel sel tehlikesi nedeniyle iptal edildi.

Mariazell'de Eylül Ayında Kar Yağışı

Son olarak, Steiermark eyaletindeki turistik kasaba Mariazell'de eylül ayında ilk defa kar yağdığı bildirildi.

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