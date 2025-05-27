Avusturya'da Türk Mutfağı Haftası Kutlandı

Viyana'da Geleneksel Türk Lezzetlerinin Tanıtımı

Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği, Türk Mutfağı Haftası kapsamında etkileyici bir etkinlik düzenledi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen programda, geleneksel Türk lezzetleri tanıtıldı.

Büyükelçiler Etkinlikte Buluştu

Etkinliğe, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler ve Türkiye’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Nezdinde Daimi Temsilcisi Zeynep Kızıltan katılım sağladı.

Büyükelçi Dönmez'den Açıklamalar

Büyükelçi Dönmez, mutfak ve yemeğin insanlık üzerindeki etkilerini vurgulayarak, Türk mutfağının dünyanın en zengin mutfaklarından biri olduğunu belirtti. "Biz Türkler için Türk mutfağı sadece bir yeme kültürü değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Yemek paylaşıldıkça lezzetlenir ve çoğalır. Bu bizim inancımızdır," dedi.

Dönmez, Türkiye'de yemek sofralarının sosyal hayatın merkezinde yer aldığını, ramazan ayında kurulan iftar sofralarının bu durumu en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Türk misafirperverliği hakkında da bilgi vererek, programda ünlü Türk lezzetlerinin davetlilere sunulacağını belirtti.

Zengin Menü İkram Edildi

Etkinlikte, Türkiye’nin **zengin mutfağını** tanıtan Birinci Müsteşar Balca Kurhan Elayouti bir konuşma yaptı. Davetlilere, pastırmalı kuru fasulye, enginar, sarma ve ezme gibi zengin lezzetler ikram edildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği tarafından Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen programda, geleneksel Türk lezzetleri tanıtıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği tarafından Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen programda, geleneksel Türk lezzetleri tanıtıldı.