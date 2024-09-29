Avusturya Seçimlerinde FPÖ Lideri Herbert Kickl Oyunu Kullandı

Avusturya Genel Seçimlerine Katılım

Avusturya'da gerçekleştirilen genel seçimlerde, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl, oyunu kullandı. Seçim işlemini, Viyana'nın dışındaki Purkersdorf kasabasında bulunan bir huzurevinde gerçekleştiren Kickl, medyaya açıklamalarda bulundu.

Seçim Atmosferine Değerlendirme

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Kickl, seçim günü için oy verme saatinin öğleden sonraya kaydırılmasının nedeninin gazetecilerin daha rahat hareket etmeleri olduğunu belirtti. Ayrıca, seçim atmosferinin olumlu geçtiğini vurguladı.

Koalisyon Görüşmeleri ve Seçmenlere Saygı

Avusturya Halk Partisi (ÖVP) tarafından kendisiyle koalisyon görüşmesi yapılmayacağının açıklanması üzerine, Kickl, seçmenlerin tercihlerini saygıyla karşıladığını ifade etti. Bu tür konularla ilgili kararların, seçim sonuçları belli olduktan sonra alınacağını dile getirdi.

Kampanya Sloganları ve Beklentiler

Seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklamalarda, kampanyalarında "Avusturya için 5 güzel yıl" sloganını benimsediklerini belirten Kickl, bu söylemin büyük ilgi gördüğünü kaydetti. Avusturya'nın yaklaşık 9 milyon nüfusuna karşılık, 6.4 milyon seçmenin oy kullanma işlemi için hazır olduğu ifade edildi. Sandıklar, yerel saatle 17.00'de kapanacak.

Avusturya'da yapılan genel seçimlerde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl (ortada), oyunu kullandı. Viyana dışındaki Purkersdorf kasabasında bulunan bir huzur evinde oyunu veren Kickl, basına konuştu.

Avusturya'da yapılan genel seçimlerde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl (ortada), oyunu kullandı. Viyana dışındaki Purkersdorf kasabasında bulunan bir huzur evinde oyunu veren Kickl, basına konuştu.

Avusturya'da yapılan genel seçimlerde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl (ortada), oyunu kullandı. Viyana dışındaki Purkersdorf kasabasında bulunan bir huzur evinde oyunu veren Kickl, basına konuştu.

Avusturya'da yapılan genel seçimlerde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl (ortada), oyunu kullandı. Viyana dışındaki Purkersdorf kasabasında bulunan bir huzur evinde oyunu veren Kickl, basına konuştu.

Avusturya'da yapılan genel seçimlerde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl (ortada), oyunu kullandı. Viyana dışındaki Purkersdorf kasabasında bulunan bir huzur evinde oyunu veren Kickl, basına konuştu.

Avusturya'da yapılan genel seçimlerde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl (ortada), oyunu kullandı. Viyana dışındaki Purkersdorf kasabasında bulunan bir huzur evinde oyunu veren Kickl, basına konuştu.

Avusturya'da yapılan genel seçimlerde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl (ortada), oyunu kullandı. Viyana dışındaki Purkersdorf kasabasında bulunan bir huzur evinde oyunu veren Kickl, basına konuştu.

Avusturya'da yapılan genel seçimlerde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl (ortada), oyunu kullandı. Viyana dışındaki Purkersdorf kasabasında bulunan bir huzur evinde oyunu veren Kickl, basına konuştu.