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Batman'da Şarampole Devrilen Otomobilde 1 Ölüm, 3 Yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 17:40
Batman'da Şarampole Devrilen Otomobilde 1 Ölüm, 3 Yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşanan feci bir trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay, Bölükkonak-Geyikli köyleri yolu üzerinde, Ferhat Ö. (30) yönetimindeki 09 AOG 724 plakalı otomobilin kontrolden çıkması sonucu şarampole devrilmesiyle meydana geldi.

162112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, olay sonrası hızla bölgeye intikal etti. Kaza sonucunda otomobilde bulunan Ferhat Ö., İbrahim M., Abdurrahman A. ve Enes A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kozluk Devlet Hastanesi'ne taşındı.

Yaralılardan İbrahim M., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, sürücü Ferhat Ö., tedavi sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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