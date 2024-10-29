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Avusturya, UNIFIL Görevinde Yaralanan Askerlerini Açıkladı

Avusturya, UNIFIL'de görevli 8 askerinin roket saldırısında yaralandığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 18:28
Avusturya, UNIFIL Görevinde Yaralanan Askerlerini Açıkladı

Avusturya'dan UNIFIL Açıklaması

Avusturya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Bauer, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde görev yapan 8 Avusturyalı askerin, ülkenin güneyindeki Nakura bölgesindeki komuta merkezine düzenlenen roket saldırısında yaralandığını açıkladı.

Saldırının Detayları

Bauer, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu saldırının detaylarına değinerek, "Saldırının nereden geldiğini henüz belirleyemiyoruz," ifadesini kullandı. Yaralı askerlerin durumuna ilişkin bilgi veren Bauer, askerlerin genel olarak hafif ve yüzeysel yaralanmalar yaşadığını belirtti.

Bakanın Tepkisi

Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner, saldırıyı en sert şekilde kınadığını ifade ederken, taraflara BM misyonu etrafındaki silahlı çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu. Bu durum, bölgedeki güvenlik endişelerini derinleştirirken, uluslararası toplumun da dikkatini çekmektedir.

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