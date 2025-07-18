Ayanis Kalesi'nde Haldi Tapınağı'na Dair Sır Perdesi Aralanıyor

Ayanis Kalesi'ndeki Kazılar Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle yürütülen kazı çalışmaları, Ayanis Kalesi'nde Urartu dönemine ait önemli buluntuları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Haldi Tapınağı kompleksi içinde keşfedilen 3 bronz kalkan ve 1 bronz miğferin ardından, araştırmalar bu yıl da hız kesmeden sürüyor.

Urartu Kültürünün İzleri

Prof. Dr. Mehmet Işıklı başkanlığındaki 25 kişilik ekip, kazı çalışmalarını Haldi Tapınağı kompleksinin kuzey odalarında sürdürüyor. Ayanis, Urartu Kralı II. Rusa tarafından inşa edilen ve Van Gölü’ne hakim konumda bulunan bir kale. Yüzyıllardır ayakta kalmış kerpiç duvarları, taş işlemeleri ve süslemeleriyle Urartu tarihinin en görkemli yapılarından biri olarak değerlendiriliyor.

Yeni Buluntular ve Açıklamalar

Geçtiğimiz yıl yönetici sınıfın kullandığı düşünülen anıtsal yapıda gerçekleştirilen kazılarda, bu yıl iki kapı, seramik parçaları ve kil topraktan yapılmış bir küvet keşfedildi. Prof. Dr. Işıklı, bu odaların kraliyet hizmeti verdiğini belirtti. "Burada çok değerli bronz eserler bulduk. Son 4 yıldır kazılarımızı Haldi Tapınağı’nın kuzey odalarında yoğunlaştırdık. Ayanis, Urartu ve Anadolu arkeolojisinin gözbebeği" dedi.

Ayanis’in Mimari Mucizeleri

İlk odada yer alan 6 metre derinliğindeki kalıntıların, Urartu mimarisinin ne denli ustalıkla inşa edildiğini gösterdiğini anlatan Işıklı, bu kalıntıların daha fazla sır ortaya çıkaracağına inandığını söyledi. "İki kapı bulduk; bunların işlevi ilerleyen kazılarla netlik kazanacak. Geçtiğimiz yıl bulduğumuz bronz silahlar da buranın tarihine ışık tutmak için önemli bir buluntu" diyerek, Ayanis Kalesi’ndeki çalışmalarını büyük bir heyecanla sürdürdüklerini ifade etti.

Ziyarete Açılma Planları

Bütün çabalarının Haldi Tapınağı’nı korumak ve geleceğe aktarmak üzerine yoğunlaştığını belirten Prof. Dr. Işıklı, kazı sürecinin tamamlanmasının ardından kompleksin ziyaretçilerin ilgisine sunulacağını müjdeledi.

Ayanis Kalesi, hem tarihi hem de kültürel açıdan büyük öneme sahip yapısıyla, gelecek nesillere aktarılmak üzere gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kazı çalışmalarının yapıldığı Ayanis Kalesi'nde, geçen yıl ortaya çıkarılan ve Urartuların "baştanrısı" Haldi'ye ithaf edilen 3 bronz kalkan ve 1 bronz miğferin bulunduğu Haldi Tapınağı kompleksinin sırrı araştırılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kazı çalışmalarının yapıldığı Ayanis Kalesi'nde, geçen yıl ortaya çıkarılan ve Urartuların "baştanrısı" Haldi'ye ithaf edilen 3 bronz kalkan ve 1 bronz miğferin bulunduğu Haldi Tapınağı kompleksinin sırrı araştırılıyor.