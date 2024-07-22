Ayaş Tepeleri: Yamaç Paraşütü Tutkunlarının Gözdesi

Ayaş Tepeleri: Yamaç Paraşütü Tutkunları için Cennet

Ankara'nın Ayaş ilçesi, sunduğu uygun koşullar sayesinde yamaç paraşütü tutkunlarını kendine çekiyor. Özellikle 350 metre yüksekliğindeki Kumludoruk Tepesi, paraşütçülere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Tepeden Uçuş Keyfi

Kumludoruk Tepesi'nden havalanan pilotlar, hem tekli hem de tandem uçuş gerçekleştirebiliyor. Ayaş'ın muhteşem manzarası eşliğinde gökyüzünde süzülen paraşütçüler, uçmanın heyecanını yaşıyor.

Tutkulu Yamaç Paraşütçüler

Yamaç paraşütü tutkunu Berad Gezgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Van'dan geldik. Uçmayı çok seviyorum. Yedi yıldır bu sporu yapıyorum" diye belirtti. Blue Sky Kulübü’ne üye olan Gezgen, arkadaşlarıyla birlikte burada harika uçuşlar yaptıklarını ifade etti.

Başka bir tutkunu Ceren Boz ise 2021'den beri yamaç paraşütü yaptığını ve toplamda kırk saatlik bir uçuş deneyimi olduğunu söyledi. Boz, "Uçmak harika bir deneyim. Herkese bu muhteşem sporu tavsiye ediyorum" dedi.

Gelecek İçin Talepler

Yamaç paraşütçüleri, Ankara'nın bu güzel köşesinde uçuş yapmanın keyfini çıkarırken, Kumludoruk Tepesi'ndeki tesislerin hafta sonu açık olmasını istediklerini de dile getirdiler.

Ankara'nın Ayaş ilçesi, uygun koşulları sayesinde yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor. İlçedeki 350 metre yükseklikteki Kumludoruk Tepesi'nden havalanan paraşütçüler, tek ve tandem uçuşlar gerçekleştirerek Ayaş manzarası karşısında gökyüzünde olmanın keyfini çıkarıyor.

Ankara'nın Ayaş ilçesi, uygun koşulları sayesinde yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor. İlçedeki 350 metre yükseklikteki Kumludoruk Tepesi'nden havalanan paraşütçüler, tek ve tandem uçuşlar gerçekleştirerek Ayaş manzarası karşısında gökyüzünde olmanın keyfini çıkarıyor.

Ankara'nın Ayaş ilçesi, uygun koşulları sayesinde yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor. İlçedeki 350 metre yükseklikteki Kumludoruk Tepesi'nden havalanan paraşütçüler, tek ve tandem uçuşlar gerçekleştirerek Ayaş manzarası karşısında gökyüzünde olmanın keyfini çıkarıyor.

Ankara'nın Ayaş ilçesi, uygun koşulları sayesinde yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor. İlçedeki 350 metre yükseklikteki Kumludoruk Tepesi'nden havalanan paraşütçüler, tek ve tandem uçuşlar gerçekleştirerek Ayaş manzarası karşısında gökyüzünde olmanın keyfini çıkarıyor.

Ankara'nın Ayaş ilçesi, uygun koşulları sayesinde yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor. İlçedeki 350 metre yükseklikteki Kumludoruk Tepesi'nden havalanan paraşütçüler, tek ve tandem uçuşlar gerçekleştirerek Ayaş manzarası karşısında gökyüzünde olmanın keyfini çıkarıyor.

Ankara'nın Ayaş ilçesi, uygun koşulları sayesinde yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor. İlçedeki 350 metre yükseklikteki Kumludoruk Tepesi'nden havalanan paraşütçüler, tek ve tandem uçuşlar gerçekleştirerek Ayaş manzarası karşısında gökyüzünde olmanın keyfini çıkarıyor.