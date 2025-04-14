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Ayasofya'da Tarihi Restorasyon Süreci Başladı

Ayasofya'da başlayan restorasyon çalışmalarıyla kubbenin güçlendirilmesi hedefleniyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 18:00
Ayasofya'da Tarihi Restorasyon Süreci Başladı

Ayasofya'da Yeni bir Restorasyon Dönemi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve 1486 yıllık geçmişe sahip olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde restorasyon çalışmaları start aldı. Bu kapsamda öncelikle yapının kubbesinde güçlendirme ihtiyacı olduğu belirlenerek projelendirme ve zemin durumu analizi tamamlandı.

Ayasofya için oluşturulan Bilim Kurulu denetiminde uygulama süreçlerine başlayan çalışmalar, kubbenin tarihinin en geniş kapsamlı restorasyonuna ev sahipliği yapacak. Restorasyon sürecinin detaylarını Prof. Dr. Ahmet Güleç şu şekilde aktardı: "Kubbenin üstündeki kurşunlar sökülecek, onların altındaki durum tespit edilecek. Ayrıca, kubbe depreme karşı daha dayanıklı hale getirilecek."

Mozaikler Korunacak

Kubbenin iç yüzeyindeki mozaiklerin zarar görmemesi için çalışmalar, dış yüzeyden yürütülecek. Geçici çelik konstruksyon ve özel branda ile kubbe kapatılacak. "İbadet ve restorasyon çalışmaları eş zamanlı olarak devam edecek" diyen Güleç, pek çok ana kolon üzerine 43,5 metre yüksekliğinde çelik platform kurulacağını ifade etti.

Gelişmiş Teknoloji ile Restorasyon

Prof. Dr. Hasan Fırat Diker, yapılacak güçlendirme çalışmalarının yalnızca Ayasofya'nın yapısını korumakla kalmayacağını, aynı zamanda bölgenin olası depremlere karşı direncini artıracağını belirtti. "Doğru bir güçlendirme müdahalesinde bulunmak niyetindeyiz," dedi.

Diğer taraftan Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın, Ayasofya'daki restorasyon çalışmalarının 10 yıl önce başladığını hatırlatarak, modern çağda kullanılan teknoloji ve metotlar ile yürütüldüğünü vurguladı. Yalçın, "Ayasofya'da yeni bir sayfa açılıyor," ifadesini kullandı.

Bu doğrultuda yapılan analizler ve çalışmalar, Ayasofya'nın uzun zamandır beklediği restorasyon sürecine ışık tutacak nitelikte. Gelecekteki bakımlar ve restorasyonlar, yapının korunmasına yönelik daha fazla fırsat sunacak.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kayıtlı 1486 yıllık Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bütünsel...

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kayıtlı 1486 yıllık Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bütünsel projelendirme, yapısal modelleme, zemin durumu ve deprem güvenliği ile ilgili proje süreçleri tamamlandı.Yapılan analiz ve incelemeler neticesinde yapının ana kubbesinde güçlendirme ihtiyacı olduğu belirlendi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kayıtlı 1486 yıllık Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bütünsel...

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kayıtlı 1486 yıllık Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bütünsel projelendirme, yapısal modelleme, zemin durumu ve deprem güvenliği ile ilgili proje süreçleri tamamlandı.Yapılan analiz ve incelemeler neticesinde yapının ana kubbesinde güçlendirme ihtiyacı olduğu belirlendi.

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