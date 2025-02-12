AYBİR'den Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki: 'Yeni Bir Nekbe' Olmamalı

AYBİR'den Trump'ın İddialı Planına Tepki

İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği (AYBİR), ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin'deki planlarına karşı sert bir açıklama yaptı. Trump’ın, Gazze'yi 'devralarak' buradaki Filistinlileri Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirmeyi önermesi büyük tepki topladı.

Açıklama: Gazze Bağımsız Filistin Devleti'nin Parçasıdır

AYBİR, yayımladığı yazılı açıklamaya şu ifadelerle başladı: “Gazze, Bağımsız Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır.” Trump’ın, Gazze'nin durumu ile ilgili yaptığı açıklamaların insan hakları ve uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Gazze'yi 'devralma' ve Filistinli kardeşlerimizi zorunlu olarak başka ülkelere yerleştirme planı asla kabul edilemez, uluslararası hukuka ve insan haklarına açıkça aykırıdır.” denildi.

AYBİR, ayrıca, uluslararası sistemin iflasının en çarpıcı örneğinin, terör ve işgal politikaları yürüten İsrail’in desteklenmesi olduğunu ifade etti. “Trump'ın açıklamaları, güçlü olanın hukukunu geçerli kılma çabasından başka bir şey değildir.” şeklinde bir değerlendirme yapıldı.

Filistinli Kardeşlere Destek Vurgusu

Açıklamada, “Filistinlilerin kendi vatanlarında yaşama hakkı hiçbir güç tarafından ellerinden alınamaz.” ifadesiyle destek belirtilirken, zorla sürgün edilmenin tarihsel acı olayları tekrar hatırlattığına dikkat çekildi.

AYBİR, “Filistinlilerin etnik temizliğe maruz bırakılması, onların topraklarının ve varlıklarının zorla alınması kabul edilemez.” ifadesiyle Trump’ın yaklaşımının kınanması gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca, bu tür planların, bölgedeki barış ve istikrar çabalarına zarar vereceği, mevcut ateşkesi tehlikeye atacağı ve daha fazla kaos yaratacağı vurgulandı.

AYBİR son olarak, uluslararası toplum ve özellikle İslam ülkelerini tehlikeli planlar karşısında seslerini yükseltmeye çağırdı. “Unutulmamalıdır ki, adalet ve insan haklarına dayalı bir çözüm olmaksızın bölgede kalıcı barışın sağlanması mümkün değildir.” denildi.