Ayçiçeği Tohumu ve Yağında Gümrük Vergileri Düzenlendi: %12 Tohum, %30 Ham Yağ (1 Ekim)

Ticaret Bakanlığı: Cumhurbaşkanı Kararıyla 1 Ekim'den itibaren yağlık ayçiçeği tohumu %12, ham ayçiçeği yağı %30 gümrük vergisi uygulanacak.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 09:43
Karar ve Yürürlük

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ekim itibarıyla yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi %12, ham ayçiçeği yağında ise %30 olarak uygulanacak.

Amaç ve Gerekçe

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve üretici ile tüketici refahının birlikte gözetilmesinin amaçlandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde ticaret politikalarının belirlendiği vurgulandı.

Ülke üretiminin tüketimi karşılamadığı yağlık ayçiçeği tohumunda bir kısmın ithalatla karşılandığı, yerli üretimin sürekliliğini sağlamak ve çiftçiyi korumak için hasat döneminde ürünün en yüksek düzeyde korunduğu kaydedildi.

Yerli tohumun tükendiği dönemde sanayicinin ham maddeye uygun fiyatla erişimi ile ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlayacak politikaların önceliklendirildiği ifade edildi.

- "Sanayicinin ayçiçeği tohumuna ulaşmasının hızlandırılması, iç piyasadaki ham yağ fiyatlarının kontrol edilebilmesi, bu yolla tüketiciyi koruma görev ve sorumluluğumuzun da yerine getirilebilmesini teminen, ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlayacak gerekli tedbirlerin ivedilikle uygulamaya konulması zaruri hal almıştır."

- "Gerekli tedbirlerin uygulamaya konulması zaruri hal aldı"

Tarife Kontenjanı ve Uygulama Detayları

Açıklamada, bu sezon 1 Temmuz-30 Kasım döneminde yerli ayçiçeği tohumu alanlar öncelikli olmak üzere ve ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilere tahsis edilmek üzere 12 Ocak-31 Mayıs 2026 tarihlerinde geçerli 1 milyon ton tarife kontenjanı açıldığı hatırlatıldı.

Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan istişareler sonucunda, önceki düzenlemelerde yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında 16 Kasım itibarıyla %12 olarak uygulanması öngörülen gümrük vergisinin 1 Ekim itibarıyla geçerli olacağı; benzer şekilde ham ayçiçeği yağı ithalatındaki gümrük vergisinin %30 olarak uygulanacağı bildirildi.

Bakanlık, piyasalardaki arz, talep ve fiyat gelişmelerini yakından takip ederek gerektiğinde yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğini açıkladı.

