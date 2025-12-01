Ayder Yaylası'nda Yavru Ayı Kaçkar İtfaiyesi Tarafından Kurtarıldı

Ayder Yaylası'nda ağaca tırmanıp inemeyen yavru ayı, Kaçkar İtfaiyesi'nin müdahalesiyle kurtarıldı ve DKMP'ye teslim edildi; sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:12
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası’nda bir ağaca tırmandıktan sonra inemeyerek mahsur kalan yavru ayı, Kaçkar İtfaiyesi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Kurtarma Çalışması ve Teslimat

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, güvenlik önlemlerini alarak ayının zarar görmemesi için kontrollü bir operasyon yürüttü. İtfaiye ekiplerinin titiz müdahalesiyle ağaçtan indirilen yavru ayı, daha sonra sağlık kontrollerinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

Yetkililer, yavru ayının genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve kısa süre içinde doğal yaşam alanına yeniden bırakılacağını belirtti.

