Aydın'a 30 Yataklı AMATEM İnşaatı Başladı

Bağımlılıkla mücadelede yeni merkez

Aydın'da bağımlılıkla mücadelede önemli bir adım daha atıldı. 30 yataklı Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) inşaat sürecine başlanmıştır.

Hayata geçirilecek olan AMATEM projesiyle, alkol ve madde bağımlılığıyla mücadelede etkin bir tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunulması hedefleniyor. Merkezin modern altyapısı ve uzman kadrosu ile hem hastalara hem de ailelerine kapsamlı destek sağlaması planlanıyor.

Projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığını belirten Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "30 yataklı Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) inşaat sürecine başlanmıştır. Bağımlılıkla mücadelede önemli bir merkez olacak bu projenin ilimize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

