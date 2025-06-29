Aydın Bozdoğan'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde makilik alanda meydana gelen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Yangın, Yazıkent Mahallesi'nin üst kısmındaki alanda dün akşam saatlerinde başladı. Ekipler, yangının yayılmaması için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Bu kapsamda, 5 helikopter ve 4 uçak, söndürme çalışmalarına aktif destek verdi.

Yangın sonucunda 20 hektarlık bir alan zarar gördü. Ekipler, oluşabilecek başka yangınların önüne geçmek için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Aydın'ın Efeler ve Bozdoğan ilçelerinde çam ağacı, makilik ve zeytinlik alanlarda çıkan yangınların söndürülmesine çalışılıyor.

Aydın'ın Efeler ve Bozdoğan ilçelerinde çam ağacı, makilik ve zeytinlik alanlarda çıkan yangınların söndürülmesine çalışılıyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat (solda) Efeler ilçesindeki yangın bölgesinde inceleme yaptı, ilgili kurum amirleriyle görüştü.