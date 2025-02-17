Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Tarihi İtfaiye Eri Alımı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kadrolarında ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik personel alımlarına devam ediyor. Bu kapsamda, ilk defa itfaiye eri alımı için kapsamlı bir ilan yayımlandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak yapılacak alımlar, şehrin yangın güvenliğini sağlamak ve acil durumlarda halkın yardımına koşmak amacıyla 10 yeni itfaiye eri istihdam edilecektir.

İtfaiye Personeli Olma Şartları

Adayların itfaiye eri pozisyonuna başvurabilmesi için bazı şartları sağlaması gerekiyor. Bu kapsamda, itfaiyecilik eğitimi veren programlardan birinden mezun olmaları gerekmektedir. Adayların; İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ve Acil Durum ve Afet Yönetimi ön lisans programlarından birini tamamlamış olmaları şartı aranmaktadır. Ayrıca, başvuranların en az C sınıfı sürücü belgesi ve 60 KPSS puanı elde etmiş olmaları da gerekmektedir.

Başvuru İçin Genel Şartlar

Başvuracak adayların, aşağıdaki genel şartları sağlaması bekleniyor:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesindeki suçlardan mahkum olmamak,

Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi olmamak,

Herhangi bir akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

Başvuru Tarihleri ve Yerleri

Adaylar, başvurularını 7 Nisan 2025 tarihinden 11 Nisan 2025 tarihine kadar, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın eğitim salonuna şahsen yapabilecekler. Bu süreçte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Adayların, bu aşamayı başarıyla geçmeleri önem taşımaktadır. Posta veya diğer yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek; bu nedenle adayların evraklarını eksiksiz hazırlamaları büyük önem arz ediyor.