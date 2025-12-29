Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezleri'nden Ergoterapiyle Özel Eğitim Desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezleri, Özel Eğitimde Yanında

Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Otizm Destek Merkezleri, özel bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Merkezler, özellikle otizmli çocuklara yönelik kapsamlı eğitim ve destek hizmetleri sunuyor.

Ergoterapi ile Günlük Yaşam Becerilerini Güçlendirme

Merkezlerde sunulan ergoterapi hizmetleri ile otizmli çocukların günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Uygulamalar; çocukların motor becerilerini desteklemeyi, duyusal bütünleme süreçlerini güçlendirmeyi ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamayı amaçlıyor.

Bireysel Planlama ve Ailelere Rehberlik

Alanında uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmalar, her çocuğun bireysel ihtiyacına göre planlanıyor. Uygulanan ergoterapi programları çocukların gelişim süreçlerine katkı sağlarken, ailelere de rehberlik edilerek toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Sosyal Hizmet Anlayışı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kapsayıcı ve sürdürülebilir sosyal hizmet anlayışıyla özel bireylerin hayatına dokunan desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Otizm Destek Merkezleri, bu yaklaşım doğrultusunda hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor.

