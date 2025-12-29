Kartepe'de Marketlerde Fahiş Fiyat ve Etiket Denetimi

Denetim kapsamı

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki zincir marketler ve iş yerlerinde temel gıda ve ihtiyaç maddelerine yönelik ortak denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, özellikle yağ, şeker, un ve peynir gibi temel tüketim ürünlerinin reyon ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ürünlerin gramajları, son kullanma tarihleri ve etiket standartları titizlikle incelendi.

Ürünlerin alış ve satış faturaları üzerinden yapılan incelemede, haksız fiyat artışı yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

İşlem ve vatandaş uyarısı

Denetimlerde etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunan veya mevzuata aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutulduğu, bu tutanakların gerekli cezai işlemler için Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderileceği bildirildi.

Zabıta yetkilileri, denetimlerin periyodik olarak süreceğini belirterek, vatandaşlardan raf ve kasa fiyatı farkı ya da fahiş fiyat artışı görmeleri durumunda Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na veya belediyeye ihbarda bulunmalarını istedi.

