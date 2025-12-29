DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,63 -0,04%
ALTIN
5.971,24 4,48%
BITCOIN
3.767.704,55 -0,17%

Kartepe'de Marketlerde Fahiş Fiyat ve Etiket Denetimi

Kartepe'de zabıta ve Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü, zincir marketlerde yağ, şeker, un ve peynir başta olmak üzere fahiş fiyat, etiket ve gramaj denetimi yaptı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:17
Kartepe'de Marketlerde Fahiş Fiyat ve Etiket Denetimi

Kartepe'de Marketlerde Fahiş Fiyat ve Etiket Denetimi

Denetim kapsamı

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki zincir marketler ve iş yerlerinde temel gıda ve ihtiyaç maddelerine yönelik ortak denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, özellikle yağ, şeker, un ve peynir gibi temel tüketim ürünlerinin reyon ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ürünlerin gramajları, son kullanma tarihleri ve etiket standartları titizlikle incelendi.

Ürünlerin alış ve satış faturaları üzerinden yapılan incelemede, haksız fiyat artışı yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

İşlem ve vatandaş uyarısı

Denetimlerde etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunan veya mevzuata aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutulduğu, bu tutanakların gerekli cezai işlemler için Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderileceği bildirildi.

Zabıta yetkilileri, denetimlerin periyodik olarak süreceğini belirterek, vatandaşlardan raf ve kasa fiyatı farkı ya da fahiş fiyat artışı görmeleri durumunda Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na veya belediyeye ihbarda bulunmalarını istedi.

KARTEPE'DE ZABITA VE İL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE MARKETLERDE FAHİŞ FİYAT ARTIŞI, ETİKET VE...

KARTEPE'DE ZABITA VE İL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE MARKETLERDE FAHİŞ FİYAT ARTIŞI, ETİKET VE GRAMAJ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ataşehir'de 'Yeni Nesil Galericilik': Çekilişle 50 Bin TL'ye Araç Satışı
2
Kastamonu Daday'da Karda Mahsur Ambulans İş Makinesiyle Hastaya Ulaştırıldı
3
2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı
4
Başakşehir'de 12. Living Lab İnovasyon Ödülleri Sahiplerini Buldu
5
Edirne'de Kanseri Yenen Genç Mimar Trafikte Kutladı
6
Sinop’ta "Bora Geri Dönüşüm Yolunda" Tiyatrosu 2 Bin Öğrenciye Çevre Bilinci Aşıladı
7
Kastamonu'da 250 Yataklı Fizik ve Rehabilitasyon Hastanesi Hasta Kabulüne Başladı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı