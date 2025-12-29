Kastamonu'da 250 yataklı Fizik ve Rehabilitasyon Hastanesi hasta kabulüne başladı

Kastamonu'da Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 250 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi hasta kabulüne başladı. Projenin ihalesi 650 milyon TL olarak gerçekleştirilmiş olup, tesisin inşaat çalışmaları tamamlanarak hizmete alındı.

Hastanenin teknik özellikleri ve kapasitesi

Hastane 57 bin 448 metrekare kapalı alana sahip. Tesis bünyesinde 143 metrekarelik acil servis ve bir CPR odası, 1 MR odası, 2 röntgen odası ile 1 kemik dansimetre odası bulunuyor. Elektro terapi üniteleriyle erkek ve kadınlara ayrı olarak aynı anda toplam 36 hastaya hizmet verilebiliyor.

Deprem riskine karşı sismik izolatör sistemi kurulan hastanede ayrıca mekanoterapi, uzay terapisi, ozon tedavisi ve akupunktur tedavi odaları yer alıyor. Tesis, çevre illerden gelecek hastaların da faydalanabileceği şekilde planlandı.

Ziyaret ve yetkililerin açıklamaları

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve beraberindeki heyet, Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini ziyaret etti. Heyet, Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hastanesi Başhekimi Davut Döner'den hastaneyle ilgili bilgiler aldı ve hasta ile hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Serap Ekmekci ziyaret sonrası şunları söyledi: "Bugün çok heyecanlı ve gururlu bir gün geçiriyoruz. Fizik Tedavi ve Hastanemizin hasta kabulüne başladığı ilk gün. İnşallah bundan sonra da güzel hizmetlere imza atacak sağlık yatırımlarımızı, sağlık altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Ben bu noktada emeği geçen herkese kalbi şükranlarımı sunmak istiyorum. Tabii ki başta biz bu hizmete kavuşturan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en derin kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Hastanemiz tam kapasiteyle 250 yataklı ve her türlü donanıma sahip, çok özel ve yetkin bir hastane. Bu noktada da şehir dışından da çok talep gören bir hastane olarak devam etmekteyken, inşallah bundan sonra da bu verdiği hizmetlerle ülkemize, milletimize, şehrimize çok büyük hizmetler vereceğinden eminim. Hastanemiz özellikle son sistem bir hastane, her türlü teçhizat, tedavi anlamında her türlü özelliğin kullanıldığı bir hastane, depreme dayanıklı yapılmış modern bir tesis. O nedenle de çok kıymetli. Bizim için yeni yılın artık arifesindeyiz. Kastamonu’ya çok güzel bir aslında hediye de olmuş oldu. Ama şunu da söyleyelim ki 2026 yılında da sağlıkta açılışımız birbiri ardına devam edecek. Bu konudaki çalışmalarımızda el birliğiyle, istişareyle imece ile yürütüyoruz"

Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ise hastane hakkında bilgi vererek, "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemiz bugün itibariyle kapılarını hizmete açtı. Tabii uzunca bir süre emek var ama sonunda da böyle güzel bir mutluluk var. 250 yatağıyla son donanım teknolojisiyle birinci sınıf hizmetleriyle, havuzlarıyla, rehabilitasyon alanlarıyla, konforlu yataklarıyla, nitelikli odalarıyla bir hastaneye kavuşmuş olduk. Hastanenin açılmasında ciddi bir emek var, ciddi bir gayret var. Ben bu konuda emek veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepsine ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. Hepsi mesai mefhumu gözetmeden gayretle bu sürece gelmesine vesile oldular. Gece yarılarına kadar tatil günlerinde dahi bu eserin ortaya çıkması için mücadele ettiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. Kastamonulu vatandaşlarımıza da hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Yavuzyılmaz, hastanenin teknoloji ve erişilebilirlik özelliklerini de vurgulayarak, "Hastane inşaatında deprem izolatörleri ile başlayıp güvenlik ön plana taşınan, yine kullanım açısından da engelli uygulamalarına son derece riayet edilerek engelliler için de erişebilirlik sınırlarını sağlayarak yapılmış bir hastane. Tıbbi donanım açısından da yürüme robotuyla, havuzlarıyla, teknik kapasitesiyle de günümüz modern tıbbının ihtiyaç duyduğu her şeyi içinde barındıran bir hastane. Ayrıca geleneksel ve tamamlayıcı tıp poliklinikleri ile kupa, akupunktur, sülük tedavisi, ozon terapisi gibi tamamlayıcı geleneksel tıp uygulamalarını da barındıran komple bir rehabilitasyon hastanesi oldu. Kastamonumuza ve ülkemize hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Sevgilioğlu ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle, Kastamonu sağlıkta bölgede cazibe merkezi olmaya devam ettiriyor. 250 yatak kapasiteli, istendiği zaman 310 olan yatak kapasiteye kadar ulaşabildiğini hepimiz görüyoruz, şahit oluyoruz. Hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız burayı kullandıklarını, bu konforu yaşadıklarını hepimiz şahit oluyoruz. Bundan sonra da inşallah Saraçlar Mahallesindeki ve yeni yapılacak hastanelerimizle birlikte sağlıkta, en uç noktalara yani doruk noktalara varacağımızı düşünüyorum" dedi.

Hastanenin faaliyete geçmesiyle birlikte Kastamonu ve çevre illere sunulacak fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri güçlenirken, modern donanım ve güvenlik önlemleriyle bölgesel sağlık altyapısına önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.

KASTAMONU’DA, 650 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA VE SİSMİK İZOLATÖR SİSTEMİYLE İNŞA EDİLEN 250 YATAKLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİNDE ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASIYLA HASTA KABULÜNE BAŞLANDI.