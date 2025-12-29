Gaziosmanpaşa Belediyesi Kışa Hazır: 40 Araç, 100 Personel, 2 bin 200 ton tuz

Gaziosmanpaşa Belediyesi, kış aylarında ilçede olumsuzluk yaşanmaması için tüm hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, muhtemel kar yağışına anında müdahale edecek şekilde organize edildi.

Operasyonel Hazırlıklar

İlçede görev alacak ekipler 7 gün 24 saat esasına göre sahada olacak. Müdahale için hazır bekleyen araç ve personel sayısı 40 araç ve 100 personel olarak belirlendi. Ayrıca, farklı noktalarda kullanılmak üzere depolarda 2 bin 200 ton tuz hazır bekletiliyor.

Herhangi bir acil durumda hastaneye gidemeyen yaşlı ve engelli vatandaşlar için de hasta nakil aracı görev başında tutuluyor.

Başkan Vekilinin Değerlendirmesi

Kış hazırlıklarını yerinde inceleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret ederek ekiplerle bir araya geldi. Başkan Vekili Karadeniz, "40 aracımız, 100 personelimiz ve 2 bin 200 ton tuz ile birlikte kış çalışmalarına hazırız. 7 gün 24 saat prensibiyle sahada olacağız. Gaziosmanpaşalıların herhangi bir olumsuzluktan etkilenmemesi için ekibimizle birlikte var gücümüzle gayret edeceğiz" dedi.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ, KIŞLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA TAM DONANIMLI BİR ŞEKİLDE NÖBETE BAŞLADI.