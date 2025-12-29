DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,57 0,09%
ALTIN
6.099,76 2,43%
BITCOIN
3.749.937,1 0,31%

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kışa Hazır: 40 Araç, 100 Personel, 2 bin 200 ton tuz

Gaziosmanpaşa Belediyesi, kış hazırlıklarını tamamladı: 40 araç, 100 personel ve 2 bin 200 ton tuzla 7 gün 24 saat müdahale hazır.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:09
Gaziosmanpaşa Belediyesi Kışa Hazır: 40 Araç, 100 Personel, 2 bin 200 ton tuz

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kışa Hazır: 40 Araç, 100 Personel, 2 bin 200 ton tuz

Gaziosmanpaşa Belediyesi, kış aylarında ilçede olumsuzluk yaşanmaması için tüm hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, muhtemel kar yağışına anında müdahale edecek şekilde organize edildi.

Operasyonel Hazırlıklar

İlçede görev alacak ekipler 7 gün 24 saat esasına göre sahada olacak. Müdahale için hazır bekleyen araç ve personel sayısı 40 araç ve 100 personel olarak belirlendi. Ayrıca, farklı noktalarda kullanılmak üzere depolarda 2 bin 200 ton tuz hazır bekletiliyor.

Herhangi bir acil durumda hastaneye gidemeyen yaşlı ve engelli vatandaşlar için de hasta nakil aracı görev başında tutuluyor.

Başkan Vekilinin Değerlendirmesi

Kış hazırlıklarını yerinde inceleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret ederek ekiplerle bir araya geldi. Başkan Vekili Karadeniz, "40 aracımız, 100 personelimiz ve 2 bin 200 ton tuz ile birlikte kış çalışmalarına hazırız. 7 gün 24 saat prensibiyle sahada olacağız. Gaziosmanpaşalıların herhangi bir olumsuzluktan etkilenmemesi için ekibimizle birlikte var gücümüzle gayret edeceğiz" dedi.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ, KIŞLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA TAM DONANIMLI BİR ŞEKİLDE NÖBETE...

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ, KIŞLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA TAM DONANIMLI BİR ŞEKİLDE NÖBETE BAŞLADI.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ, KIŞLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA TAM DONANIMLI BİR ŞEKİLDE NÖBETE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziosmanpaşa Belediyesi Kışa Hazır: 40 Araç, 100 Personel, 2 bin 200 ton tuz
2
Edirne'de Kanseri Yenen Genç Mimar Trafikte Kutladı
3
Yeni Yıla Günler Kala Nüfus Müdürlüklerinde Yoğunluk: Harç Zamları Vatandaşları Yollara Düşürdü
4
Kartepe'de Marketlerde Fahiş Fiyat ve Etiket Denetimi
5
Yılbaşına Günler Kala Nüfus Müdürlüklerinde Yoğunluk
6
Muğla'da Kokina Çiçeği Yılbaşının Vazgeçilmezi Oldu
7
Erzincan Ceza İnfaz Kurumu'nda Sağlık Polikliniği Açıldı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı