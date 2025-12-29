DOLAR
Yılbaşına Günler Kala Nüfus Müdürlüklerinde Yoğunluk

Yılbaşı öncesi harç zamlarından etkilenmek istemeyen vatandaşlar kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleri için nüfus müdürlüklerine akın etti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:19
Yeni yıla sayılı günler kala ehliyet, kimlik kartı ve pasaport gibi işlemler için vatandaşlar nüfus müdürlüklerine akın etti. Fatih İlçe Nüfus Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluştu ve yoğunluk kameralar tarafından görüntülendi.

Nüfus Müdürünün Uyarısı

Fatih İlçe Nüfus Müdürü Zülküf Sis yoğunluğa ilişkin şunları söyledi: "Her yıl sonu itibarıyla yeni yıla geçerken değerleme oranlarıyla birlikte değerli kâğıtlarda ücret artışı olmaktadır. Bunu bilen vatandaşlarımız, yeni yıla geçmeden önce zamdan etkilenmemek için kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgelerini bir an önce değiştirmek istiyorlar. Bu da nüfus müdürlüklerimizde Türkiye genelinde yoğunluğa sebep olmaktadır. Biz bütün vatandaşlarımızdan randevu alarak nüfus müdürlüklerine gelmelerini istiyoruz. İşlemlerini bir an önce yapmalarını ve son güne bırakmamalarını temenni ediyoruz. Vatandaşlarımız 1-2 ay önce nüfus müdürlüklerine başvursalardı bu kadar yoğunlukla karşılaşmazlardı. Ancak vatandaşlarımız son günleri, son haftaları beklediği için hepsi birden nüfus müdürlüklerine akın edince böyle bir yoğunluk yaşanmaktadır. Yeni yılla birlikte gelecek olan zamlardan etkilenmemek için yapmaktadırlar"

Vatandaşların Gerekçeleri

Emir Tural, "Genelde yılbaşından sonra harçlara zam geldiği için yoğunluk oluyor. İnsanlar şimdiden işlerini bitirmeye çalışıyorlar. O yüzden bir yoğunluk oluşuyor. Biz de şu an sıramızı bekliyoruz" dedi.

Melih Mete Azak ise ehliyet işlemi için geldiğini belirterek, "Ehliyet almak için geldim. Seneye yılbaşından sonra harçlara zam olmasın diye zam gelmeden önce alayım dedim. Ehliyetimin fişini de hatta şimdi yatırdım. Daha yeni bankadan geldim buraya, harcımı yatırdım. Ehliyetimi alıp gideceğim inşallah. Sınavdan geçtim, onun için geldim" ifadelerini kullandı.

Bir diğer vatandaş Ferman Demir ise, "Bu sadece nüfusta olan bir durum değil. Şöyle söyleyeyim size, kaymakamlıkta her alanda böyle. Kalabalığı zaten kendiniz görüyorsunuz. Yoğun bir kalabalık var" diye konuştu.

Yetkililer vatandaşları randevu alarak işlemlerini öne çekmeye ve son güne bırakmamaya çağırıyor; amaç, yılbaşı sonrası beklenen harç artışlarından etkilenmemek.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

