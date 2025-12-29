DOLAR
Edirne'de Kanseri Yenen Genç Mimar Trafikte Kutladı

Edirne'de kanseri yenen genç mimar Ahmet Can, eşi Melis Aksu Can'ın sürpriziyle 'Kanseri yendim, korna çalarak kutlayabilirsiniz' yazılı araçla kent sokaklarında kutlama yaptı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:08
Edirne'de evliliğinin üçüncü ayında kanser teşhisi konulan genç mimar Ahmet Can, tedaviyi başarıyla tamamladı. Eşi Melis Aksu Can'ın sürpriziyle kent sokaklarında sevinçle dolaşan çift, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çift, araçlarıyla kent merkezinde tur atarken arka cama asılan "Kanseri yendim, korna çalarak kutlayabilirsiniz" yazısı ve çalan korna sesleriyle mutluluklarını paylaştı. Edirneliler, tanımadıkları çifte korna çalarak ve alkışlayarak destek verdi; ortaya duygusal anlar çıktı.

Sevgiyle bu süreci geride bıraktık

Yaşadıklarını anlatan genç mimar Ahmet Can, süreci şöyle özetledi: 'Ekim ayının sonunda doktora gittim ve kanser olduğumu öğrendim. Vücudumda bir kitle vardı, alındı ve patolojiye gönderildi. Sonuçlar kötü huyluydu. Ardından kemoterapi süreci başladı. Tedaviye iyi yanıt verdim. Kemoterapi bittikten sonra yapılan kontrollerde kanseri yendiğimi ve kanımda herhangi bir bulgu kalmadığını öğrendim.'

'Eşim, insanlarla birebir kutlama yapamayacağımız için böyle bir sürpriz hazırlamış. Ben uyurken aracın arkasına bu yazıyı hazırlatmış. Trafiğe çıktığımızda tanımadığımız insanlar bile yanımıza gelip tebrik etti. Bu bana çok iyi hissettirdi. Hastalığı evliliğimizin üçüncü ayında öğrendik. Üç ay gibi kısa bir sürede, sevgiyle ve mutlulukla bu süreci geride bıraktık. Kendinize çok iyi bakın. Sevgi iyileştirir.' dedi.

Birlikte başardık

Melis Aksu, zorlu dönemi anlatarak, 'İlk öğrendiğimizde büyük bir şok yaşadık. Kısa sürede kabullendik ve tedavi süreci başladı. Önce ameliyat, ardından kemoterapi ve şimdi iyileşme sürecindeyiz. Zor ve yorucu günler oldu ama birlikte, sevgiyle atlatmaya çalıştık.' ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı kutlama, sevgi ve dayanışmanın hastalıklara karşı en büyük güç olduğunu bir kez daha gösterdi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

