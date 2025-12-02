Aydın Büyükşehir, Bozdoğan'da banket temizliği başlattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Bozdoğanlı vatandaşların talepleri üzerine yollarda banket temizliği çalışmalarına başladı. Yapılan müdahale ile yol kenarındaki birikintiler temizlenerek, sürüş güvenliği ve görüş kabiliyeti artırılıyor.

Çalışmanın kapsamı

Özlem Çerçioğlu öncülüğünde yürütülen çalışmalar, 17 ilçenin tamamında kırsal mahallelerden kent merkezine kadar süren yatırımların bir parçası olarak devam ediyor. Olukbaşı Mahallesi başta olmak üzere birçok mahalleye ulaşımı sağlayan güzergahlarda banket temizleme işlemi gerçekleştiriliyor.

Ekipler, yol kenarlarında görüşü daraltan ve trafik güvenliğini olumsuz etkileyen birikintileri temizlerken, aynı zamanda yolun fiziki şartlarını iyileştirecek ve ulaşım konforunu artıracak düzenlemeler yapıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki mahalleler arasındaki ulaşımın daha düzenli, güvenli ve kesintisiz hale gelmesi hedefleniyor.

Muhtarın değerlendirmesi

Olukbaşı Mahallesi Muhtarı Ramazan Öktem çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu çalışmayı Büyükşehir Belediyemizden talep ettik, hemen ertesi günü tüm ekipleri, personelleri buraya gönderdiler. Gönderene, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kendi mahallemiz, Yenice, Dutağaç ve Kızılca başta olmak üzere birçok mahallemiz, binlerce vatandaşımız bu yoldan faydalanacak. Büyükşehir Belediyemizin ASKİ hizmetleri de mahallemizde sürüyor. Kendim ve mahallelim adına Özlem Başkanımıza teşekkür ederim".

