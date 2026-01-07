Aydın Büyükşehir'den Kuşadası'ndaki kaçak yapıya müdahale: Hukuksuzluğa müsamaha yok

Belediye, mülke izinsiz inşaata karşı işlem başlattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olaylara ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, belediyeye ait alanda izinsiz olarak başlatılan yapılaşmaya karşı müdahale edildiği bildirildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığımız mülkiyetinde olan, Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 126 ada 22 parsel üzerindeki otopark alanında, ilçe merkezindeki olası yangınlara daha hızlı müdahale amacıyla Kuşadası merkez itfaiye teşkilatımızı konuşlandırmayı planladığımız açık bir alanda, herhangi bir izni olmayan ve metal konstrüksiyondan kaçak yapı yapıldığı yönünde ihbar alındığı belirtiliyor.

Açıklamada, ihbar üzerine yetkili personelin mevzuata aykırılığı gidermek ve kamu mülkü üzerine yapılan kaçak inşaatı durdurmak amacıyla müdahale ettiği vurgulandı. Belediyenin, imar mevzuatı başta olmak üzere yürürlükteki düzenlemelere aykırı uygulamalara karşı kararlı olduğu aktarıldı.

Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescilli bir parselde itfaiye araçlarının konuşlandırılması planlanan kritik bir alanda yapılmaya çalışılan kaçak yapının, belediye ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldığı ifade edildi.

Açıklama, idaremizce hiçbir hukuksuzluğa müsamaha gösterilmeyecektir cümlesiyle son buldu ve kamuoyuna saygıyla duyuruldu.

