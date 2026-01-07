Aydın Büyükşehir'den Kuşadası'ndaki kaçak yapıya müdahale: Hukuksuzluğa müsamaha yok

Aydın Büyükşehir, Kuşadası Türkmen Mahallesi'nde mülküne izinsiz yapılan kaçak yapıya müdahale edildiğini, hukuksuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 20:36
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 20:36
Aydın Büyükşehir'den Kuşadası'ndaki kaçak yapıya müdahale: Hukuksuzluğa müsamaha yok

Aydın Büyükşehir'den Kuşadası'ndaki kaçak yapıya müdahale: Hukuksuzluğa müsamaha yok

Belediye, mülke izinsiz inşaata karşı işlem başlattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olaylara ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, belediyeye ait alanda izinsiz olarak başlatılan yapılaşmaya karşı müdahale edildiği bildirildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığımız mülkiyetinde olan, Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 126 ada 22 parsel üzerindeki otopark alanında, ilçe merkezindeki olası yangınlara daha hızlı müdahale amacıyla Kuşadası merkez itfaiye teşkilatımızı konuşlandırmayı planladığımız açık bir alanda, herhangi bir izni olmayan ve metal konstrüksiyondan kaçak yapı yapıldığı yönünde ihbar alındığı belirtiliyor.

Açıklamada, ihbar üzerine yetkili personelin mevzuata aykırılığı gidermek ve kamu mülkü üzerine yapılan kaçak inşaatı durdurmak amacıyla müdahale ettiği vurgulandı. Belediyenin, imar mevzuatı başta olmak üzere yürürlükteki düzenlemelere aykırı uygulamalara karşı kararlı olduğu aktarıldı.

Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescilli bir parselde itfaiye araçlarının konuşlandırılması planlanan kritik bir alanda yapılmaya çalışılan kaçak yapının, belediye ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldığı ifade edildi.

Açıklama, idaremizce hiçbir hukuksuzluğa müsamaha gösterilmeyecektir cümlesiyle son buldu ve kamuoyuna saygıyla duyuruldu.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA: "İDAREMİZCE HİÇBİR HUKUKSUZLUĞA MÜSAMAHA...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA: "İDAREMİZCE HİÇBİR HUKUKSUZLUĞA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEKTİR"

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ege'nin 'En'leri Muğla'da Ödüllendirildi
2
Karaman'da 6 aylık E.A.'nın boğazına kaçan kumanda pili ameliyatla çıkarıldı
3
Atölye Melikgazi'ye Yoğun İlgi: 19 Tesis, 5 Binden Fazla Kursiyer
4
Sultandağı'nda SYDV Mütevelli Heyeti'ne Muhtar Üyeler Seçildi
5
Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda
6
Aydın Büyükşehir'den Kuşadası'ndaki kaçak yapıya müdahale: Hukuksuzluğa müsamaha yok
7
Erdoğan-Enver İbrahim Görüşmesi: Savunma Sanayi ve 10 Milyar Dolar Hedefi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları